Вагнер ищет новобранцев в Беларуси, готовых воевать против Литвы и Польши — ЦНС 27 июля, 07:20 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

Подразделения ЧВК Вагнер ищут в Беларуси людей, которые готовы воевать против Литвы и Польши. 25 июля бойцы ЧВК Вагнера привели в Беларусь бронеавтомобили.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что во время учений «вагнеровцы» ищут желающих пополнить ряды наемников.

«Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья среди военнослужащих ВС РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов Вагнера, одно из условий контракта — готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в том числе Польши и Литвы», — пишут в ЦНС.

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Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привели в Беларусь бронеавтомобили.