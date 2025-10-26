В Госдепе считали, что Владимир Путин не будет готов отказаться от своих максималистских требований (Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Разведывательное управление Государственного департамента не считало, что российский диктатор Владимир Путин стремится к миру, тогда как оценка ЦРУ готовности Путина к переговорам была более оптимистичной, сообщило издание The Wall Street Journal .

Внутренняя разведывательная служба Государственного департамента в начале 2025 года поставила под сомнение предположение, что президент России Владимир Путин готов к переговорам о прекращении войны в Украине, не согласившись с более оптимистичной оценкой потенциальных переговоров Центральным разведывательным управлением, сообщили изданию несколько действующих и бывших чиновников.

Реклама

Аналитики Бюро разведки и исследований Государственного департамента, известного как INR, высказывали эту противоположную точку зрения в оценках и брифингах за месяцы до августовской встречи президента США Дональда Трампа с Путиным в Анкоридже.

Источники WSJ также утверждают, что негативная оценка готовности Путина к переговорам появлялась и в ежедневном брифинге президента США.

Издание сообщило, что в начале работы администрации Дональда Трампа чиновники неоднократно запрашивали у аналитиков разведслужб данные о ситуации в Украине, чтобы определить цели российского диктатора и оценить его готовность к переговорам о завершении войны.

Источники издания утверждают, что, по мнению аналитиков ЦРУ, Трамп мог найти возможности для переговоров с Путиным, тогда как аналитики INR обращали внимание на заявления российского диктатора о приоритетности «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

В Госдепе считали, что Путин не будет готов отказаться от своих максималистских требований.

По данным WSJ, руководство INR после этого говорило аналитикам, что их отличная оценка вредит авторитету INR среди чиновников администрации Трампа. Нескольких аналитиков после этого уволили, а один подал в отставку сам.

Планирование встречи с Путиным в Будапеште и ее срыв

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Виткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».



В тот же день Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.

Глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.