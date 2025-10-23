Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Об этом он заявил во время брифинга с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду, 22 октября.

«Мы только что отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь, поэтому я отменил ее, но мы сделаем это в будущем», — сказал Трамп.

Реклама

Президент США также отметил, что, хотя разговоры с Путиным «бывают хорошими», они в конце концов «просто никуда не ведут».

«Я думаю, что с точки зрения честности, единственное, что я могу сказать, это то, что каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у нас происходят хорошие разговоры. А потом они никуда не приводят. Они просто никуда не приводят», — сказал он.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште — главное

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.

Неназванные дипломаты рассказали Reuters, отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.