«Избежать определенных потерь не удастся». Путин прокомментировал санкции Трампа против экономики РФ

В частности, диктатор Владимир Путин утверждает, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Цитаты из его выступления 23 октября опубликовали пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС.

В частности, Путин утверждает, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.

Реклама

Затем диктатор РФ напомнил, что президент Трамп «на своем первом сроке ввел самое большое количество санкций против России» и уточнил, что хотя новый пакет «имеет политический и экономический аспекты», санкции «существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ».

«Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением… Это акт недружественный, он не укрепляет российско-американские отношения, которые только начали восстанавливаться», — подытожил Путин.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пора «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «окажут влияние» на мирный процесс.

23 октября агентство Bloomberg сообщило, что санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство у властей Китая, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов.

«Примерно 20% китайского импорта нефти — около 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев этого года — поступает из России, что делает ее одним из главных источников сырья для Китая в производстве дизеля, бензина и пластмассы», — сообщило издание.