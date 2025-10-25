Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новые санкции, которые могут быть применены к ключевым секторам российской экономики в случае, если глава Кремля Владимир Путин в дальнейшем будет медлить с прекращением войны против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два собеседника отметили, что американские чиновники проинформировали своих европейских коллег о том, что США поддерживает использование Европейским Союзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины. Кроме того, Вашингтон провел внутренние консультации относительно возможного использования российских активов, находящихся на территории США.

Реклама

Один из американских чиновников выразил надежду, что европейские партнеры сделают следующий важный шаг в отношении России, который может включать введение дополнительных санкций или пошлин.

Другой собеседник, владеющий информацией о внутренних процессах в администрации, заявил, что Трамп, вероятно, сделает перерыв на несколько недель, чтобы оценить реакцию России на новые санкции, которые уже были введены против российских нефтяных компаний Лукойл и Роснефть.

Согласно информации осведомленных лиц, некоторые из новых санкций, которые готовят Соединенные Штаты, будут направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставки нефти на мировые рынки.

Один из собеседников отметил, что на прошлой неделе украинские чиновники выдвинули США новые предложения по санкциям. Одним из предложений было отключение всех российских банков от долларовой системы с американскими партнерами. Однако пока неизвестно, насколько серьезно эти предложения рассматриваются в администрации США.

Сенат Соединенных Штатов также активизировал свои действия, и некоторые законодатели возобновляют усилия по принятию двухпартийного законопроекта о санкциях, который ранее заблокировали.

Лицо, знакомое с внутренними процессами в администрации, подтвердило, что Трамп готов поддержать этот санкционный пакет, однако предупредило, что такая поддержка в этом месяце маловероятна.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

Глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.