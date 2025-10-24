Европейские лидеры прилагают все усилия, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины , и их работа приносит плоды, пишет журналист Стивен Эрлангер для The New York Times в пятницу, 24 октября.

Как пишет автор, последние дни стали важным сигналом того, что поддержка Европой Украины «окупается, по крайней мере, на данный момент». Решение президента США ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний со временем серьезно повлияет на доходы страны-агрессора. Евросоюз в четверг также ввел новые санкции, в том числе продлил на год (начиная с 2027 года) запрет на закупку сжиженного природного газа в РФ, и обязался в течение двух следующих лет продолжать финансовую и военную поддержку Украины. Под санкции ЕС попала Роснефть, но не Лукойл, который поставляет в Венгрию и Словакию дешевую нефть.

«Инновационное» предложение предоставить Украине крупный кредит за счет замороженных российских активов пока заблокировано из-за опасений Бельгии, но ЕС продолжит работу над этим вопросом, отмечает NYT. В противном случае обещанное финансирование Украины создаст серьезную нагрузку на бюджеты стран-членов, которые уже испытывают острую нехватку средств.

«Даже если блок найдет деньги, остаются вопросы о том, будут ли эти усилия достаточными для продолжения неравной борьбы Украины с Россией. И, по мнению аналитиков, они вряд ли убедят Путина прекратить войну в Украине или даже согласиться на быстрое прекращение огня, как того требует Трамп. Однако санкции подкрепляют европейское обязательство помогать Украине противостоять России — в идеале, с участием Трампа, а при необходимости и без него», — считает журналист.

Неоднократные обращения европейских лидеров к Трампу от имени Украины «наконец привели хоть к какому-то давлению на Москву со стороны США», пишет он. Европа настаивает, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, «хотя любая реальная стратегия прекращения войны, безусловно, потребует серьезного американского давления на Россию».

План предоставления Украине беспроцентного кредита на 140 млрд евро, который пытается реализовать ЕС, предусматривает использование миллиардов долларов замороженных в Европе росактивов «путем сложного юридического маневра, не предполагающего прямого изъятия». Украина должна будет вернуть кредит только в случае выплаты Россией репараций после войны.

Однако Бельгия, на территории которой находится большая часть активов, хочет гарантий, что не будет нести ответственности и ЕС разделит с ней риски. Ожидается, что после проработки множества деталей обновленный план рассмотрят на следующем саммите ЕС в декабре.

Французский аналитик и глава Фонда Робера Шумана Жан-Доминик Джулиани отметил, что Европа в некотором смысле выиграла спор о необходимости поддерживать Украину. Европейские требования к мирному соглашению не изменились, несмотря на колебания Трампа. По мнению Джулиани, ни одно соглашение невозможно за счет Украины и без европейских партнеров, которые наложили на Россию санкции и контролируют большинство российских активов за границей.

Еще одним примером европейской приверженности Украине стала встреча "коалиции желающих" в Лондоне в пятницу, отмечает NYT.

«Европейцы прилагают все усилия, чтобы удержать Трампа на своей стороне или, по крайней мере, убедить меньше поддаваться уговорам Путина. Трамп склонен часто менять свое мнение, попеременно выражая недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, а затем снова и снова. Даже объявив в среду о новых санкциях, Трамп выразил надежду на их скорую отмену, поскольку более широкие отношения с Россией всегда были частью его внешнеполитических амбиций», — напоминает автор.

План по прекращению войны из 12 пунктов, над которым сейчас работают советники по нацбезопасности ключевых европейских стран вместе с Еврокомиссией и Украиной, «призван показать Трампу, что Европа берет на себя ответственность за Украину, и привлечь его внимание, отчасти следуя примеру прекращения огня в секторе Газа».

Так, как сказано в материале, план представляет собой переосмысление ряда существующих идей и предлагает создать «совет мира» под руководством Трампа, по образцу соглашения по Газе. Такой совет контролировал бы соблюдение режима прекращения огня, обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей, а также дополнительную помощь и скорейший путь к вступлению Украины в ЕС.

«Россия [согласно этому плану] получит постепенное снятие санкций, но ее замороженные активы будут использованы в качестве компенсации Украине. Поэтому в этом плане мало нового или того, что убедило бы Путина прекратить войну, которую он, по его мнению, выигрывает», — пишет журналист.

Ричард Фонтейн из Центра новой американской безопасности отметил, что манипуляции Путина и настойчивость Европы помогли Трампу наконец надавить на Россию.

«Путина не склонить к миру ни обаянием, ни взаимопониманием, ни искусным заключением сделок. Президент, возможно, теперь понимает это и то, что поддержка Украины и давление на Россию — лучший путь к прекращению этой ужасной войны», — написал Фонтейн в соцсетях.

В то же время аналитик вашингтонского центра Defense Priorities Дженифер Каванах заявила, что это возвращение стратегии администрации Байдена, которая не сработала еще три года назад, и выразила сомнение, что сейчас она сработает.