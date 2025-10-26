Российский диктатор Владимир Путин на предприятии ОДК-Кузнецов, где производят газотурбинные и ракетные двигатели, 5 сентября, 2025 год (Фото: Кремль. Новости / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему верит, что может победить в войне против Украины, поскольку у него есть люди и ресурсы.

Об этом в воскресенье, 26 октября, в своей публикации для The Sunday Times пишет журналист Марк Урбан.

Как отмечает автор статьи, Путин развязал войну против Украины по собственному выбору, но ее цена оказалась настолько высокой, что он по-прежнему стремится к успешному для себя результату.

Реклама

Минувшим летом Москва приложила огромные усилия, пытаясь сломить украинцев. Однако наступление РФ оказалось «чрезвычайно дорогостоящим» — по разным оценкам было ликвидировано до 250 000 российских оккупантов.

Хотя эта цифра может быть завышена, даже «скромная» цифра в 150 000 ликвидированных за территорию, составляющую всего 0,4% Украины, является ошеломительной, констатирует Урбан.

Журналист также обратил внимание на то, что две недели назад Государственная дума РФ приняла закон, разрешающий выборочную мобилизацию резервистов на предстоящий год.

Это свидетельствует о явной уверенности в то, что, несмотря на затраты, связанные с атаками на украинскую «стену дронов» и артиллерийские батареи, российские тактические инновации и производство решают исход битвы, где истощение человеческих ресурсов противника может быть важнее завоевания территории, пишет автор статьи.

Потери Сил обороны Украины значительно меньше, но, как отмечает автор публикации, и население страны тоже меньше.

Урбан также приводит мнение Джека Уолтинга, старшего научного сотрудника в Королевском институте оборонных исследований (Royal United Services Institute), который считает, что «российский подход к наступательным действиям становится более эффективным в нанесении потерь украинским войскам».

Предполагается, что России удастся достичь цели на 2025 год — набрать 350 000 добровольцев или контрактников благодаря высоким выплатам. Даже если допустить, что потери будут аналогичными, этого будет достаточно для продолжения войны.

Урбан также отмечает, что украинские защитники добились значительных успехов в применении дальнобойных беспилотников, а также стараются увеличить производство крылатых ракет Фламинго, способной поражать цели на расстоянии до 3000 км. Цель Украины — уничтожить вражеские ракетные системы, самолеты и другое ценное военное оборудование или крупные экономические объекты далеко от линии фронта.

«Дефицит бензина и закрытие аэропортов из-за атак беспилотников также напоминают о войне простым россиянам», — пишет журналист.

В то же время Россия, как и в предыдущие три холодных сезона войны, атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Однако в этом году Москва пользуется значительным ростом производства и усовершенствования своих ударных БпЛА, которые стали чаще достигать целей.

Обращая внимание на введение президентом США Дональдом Трампом санкций против двух крупнейших российских компаний, Урбан констатирует, что решение усилит давление на эту ключевую для доходов Кремля отрасль.

Для Путина потенциальное сокращение налоговых поступлений, растущие расходы на войну, нехватка рабочей силы из-за огромных потерь и высокая инфляция создают существенные проблемы. Тем не менее Россия изобретательна в увиливании от санкций и способности справляться экономическими сложностями. Также Урбан указывает на терпимость РФ к огромным потерям на поле боя.

Москва еще может продолжать войну, даже если нефтяные санкции обернутся проблемами, а ЕС все же примет решение относительно замороженных средств. Таким образом, Путин, считая, что война идет по его сценарию, готов ее продолжать, резюмирует автор статьи.

За прошедшие сутки Россия потеряла еще 900 оккупантов в войне против Украины, свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В общей сложности, по состоянию на утро 26 октября, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 136 890 вояк.