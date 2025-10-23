США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.

Об этом сообщает CNN.

«Пришло время прекратить убийства и немедленно объявить перемирие. Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он также подчеркнул, что Министерство финансов США «готово принять дополнительные меры, если это будет необходимо».

«Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и придерживаться этих санкций», — добавил он.

Ранее 22 октября сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили Общественному, что комитет по международным отношениям Сената поддержал три законодательные инициативы, направленные против РФ из-за войны, которую та начала против Украины. Одна из них предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма.

По словам законодателей, речь идет о таких документах:

законопроект СТОП Россия и Китай;

законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act ( REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;

REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины; законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

До того, 16 октября президент США Дональд Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

20 октября лидер республиканского большинства Джон Тьюн сообщил, что Сенат США отложит рассмотрение закона о санкциях против России до саммита Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено. Неназванные дипломаты рассказали Reuters, что отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.