Украинские военные стреляют по оккупантам из РСЗО Град неподалеку от Константиновки Донецкой области, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

После отказа России от прекращения огня и отмены саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который они собирались провести в Будапеште, начала вырисовываться мрачная перспектива того, что война России против Украины будет продолжаться еще в течение лет, пишет издание The Wall Street Journal .

В статье отмечается, что российский диктатор Владимир Путин все еще убежден, что сможет победить в войне на истощение против Украины, тогда как для Украины нынешняя ситуация пока далека от поражения, несмотря на трудности и рост потерь.

WSJ объясняет, что если президент Украины Владимир Зеленский согласится на последнее требование Путина отказаться от стратегических городов на востоке Донецкой области в обмен на прекращение огня, которое вряд ли продлится долго, он столкнется с протестами внутри Украины. В то же время, из-за изменения характера боевых действий, связанного с дронами, ни одна из сторон не сможет взять под контроль значительные территории.

Бывший высокопоставленный член администрации Зеленского заявил изданию, что война, вероятно, продлится много лет, поскольку обе стороны имеют возможность продолжать борьбу, и закончится либо крахом российского имперского проекта, либо исчезновением независимой Украины.

В статье отмечается, что в январе 2026 года наступит момент, когда полномасштабная война России против Украины продлится дольше, чем война Советского Союза против нацистской Германии. WSJ объясняет, что это является важным психологическим маркером, потому что российский диктатор пытается представить войну против Украины как повторение войны против немецких фашистов.

При этом продвижение российских оккупантов по территории Украины крайне медленное — с ноября 2022 года Россия смогла завоевать лишь 1% Украины ценой более миллиона погибших и покалеченных российских солдат, подчеркивает издание.

Кроме того, развитие индустрии украинских дальнобойных дронов быстро меняет баланс сил, добавляет WSJ.

«Во времена царей или Сталина большой силой России было то, что она была настолько большой, что всегда могла просто поглотить армии вторжения. Теперь, когда Украина имеет возможность проникнуть так глубоко в Россию и поразить различные части ее инфраструктуры, эта необъятность стала уязвимостью», — сказал бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Ни одна система противовоздушной обороны не может прикрыть все эти потенциальные цели, констатирует издание.

Особенно уязвимой для дальнобойных ударов Украины оказалась российская нефтегазовая промышленность, которая является основным источником валюты для страны-агрессора.

По словам регионального аналитика нефтегазовой отрасли Erste Group в Будапеште Тамаша Плетсера, на западе России есть от 25 до 30 «чрезвычайно чувствительных точек».

«Если вы сможете их бомбить, России конец», — заявил он изданию.

WSJ добавляет, что Украина также работает над собственной ракетной программой и пока безуспешно убеждает президента США Дональда Трампа продать ей ракеты Tomahawk.

Россия тем временем атакует инфраструктуру Украины, особенно электросеть. Цели страны-агрессора остаются теми же, что и четыре года назад — установление марионеточного режима в Киеве и аннексия значительной части страны, констатирует издание.

Оно напомнило, что на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня на предложенных России условиях неприемлемо, потому что «оставит огромную часть Украины под властью нацистского режима».

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, который был послом в Вашингтоне и возглавлял немецкую делегацию на мирных переговорах по прекращению Боснийской войны, Вольфганг Ишингер заявил WSJ, что окончание войны без достижения ее главной цели политически опасно для Путина.

«Отказаться от войны и принять прекращение огня очень трудно для того, кто начал войну, которая привела к очень значительному числу жертв. Этому человеку нужно будет учесть, что скажут матери погибших солдат», — сказал он.

В то же время, Ишингер считает, что чем дольше продлится война, тем хуже будет негативная реакция на нее в России в определенный момент.

«В последние дни российская полиция в Санкт-Петербурге и других городах начала арестовывать уличных музыкантов, которые играли для толп молодежи песни, запрещенные режимом, в частности Лебединое озеро — произведение рэпера-изгнанника Noize MC, в котором изображена смерть Путина», — отмечает издание.

«Мы продолжаем ждать, что произойдет политический коллапс России, как это произошло с Германией в 1918 году, когда она проиграла войну, несмотря на то, что в то время на немецкой земле не было ни одного вражеского солдата. Этот коллапс сейчас не происходит. Но рано или поздно такие вещи всегда случаются», — сказал российский экономист Константин Сонин, который сейчас является профессором Школы государственной политики Чикагского университета.

Научная сотрудница Центра Карнеги Россия Евразия в Берлине Александра Прокопенко, которая была советником Центрального банка России до 2022 года, сказала WSJ, что российская экономика остается относительно устойчивой, но это не может продолжаться вечно.

«Не то чтобы у них закончились деньги. Но они больше не смогут финансировать ситуацию традиционными способами, через налоги, через хирургическое сокращение расходов. Они больше не смогут поддерживать иллюзию, что ничего существенного не происходит», — объяснила она.

По словам Прокопенко, возможными путями для России будут увеличение печати денег, стимулирование инфляции, введение резкого сокращения социального обеспечения и замена действующей системы набора добровольцев для участия в боях в Украине принудительной мобилизацией.

«Все эти шаги могут стать причиной беспорядков. Однако, Путин представляет себе, что риск прекращения войны, который может привести к беспорядкам, по крайней мере пока перевешивает риск этих беспорядков», — заключает издание.