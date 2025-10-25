Президент Финляндии Александер Стубб во время встречи «коалиции желающих» в Лондоне предупредил европейских лидеров об активизации попыток Кремля повлиять на президента США Дональда Трампа.

Об этом в субботу, 25 октября, сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Как пишет The Telegraph, Стубб заявил, что Россия «кружит» вокруг Трампа и его окружения, пытаясь убедить американского лидера поддержать мирный план российского диктатора Владимира Путина, который предусматривает прекращение огня в обмен на отказ Украины от части территорий.

«Окружение Трампа подтверждает, что он пока доволен санкциями, Украиной и Европой. Но берегитесь: визави Стива Уиткоффа сейчас передвигается по Вашингтону. Поэтому необходимо работать с окружением и самим президентом», — процитировало издание слова Стубба, переданные европейским чиновником.

Финский лидер, которого The Telegraph называет одним из ближайших европейских союзников Трампа, отметил, что Кремль пытается воспользоваться дипломатическими каналами, чтобы склонить Вашингтон к принятию выгодного Москве сценария.

Его предостережение прозвучало на фоне визита в США Кирилла Дмитриева — специального посланника диктатора РФ, который, по данным источников, прибыл в Вашингтон для противодействия новым санкциям Белого дома против российского энергетического сектора.

Стубб призвал европейских лидеров «продолжать диалог с Трампом и его командой, чтобы враг не был единственным, кто это делает».

Несмотря на попытки Кремля, участники встречи «коалиции желающих» убеждены, что Трамп пока склоняется к их плану, который предусматривает прекращение боевых действий по текущей линии фронта — перед началом любых переговоров о территориях.

Инфографика: NV

24 октября на заседании «коалиции желающих», которое состоялось в пятницу, 24 октября, в Лондоне, участники согласовали новый план поддержки Украины, содержащий пять ключевых направлений для энергетической и военной помощи.

24 октября в Лондоне состоялась встреча стран «коалиции желающих», на которой присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

19 октября украинский президент отмечал, что поручил дипломатам подготовить новую встречу стран «коалиции желающих» в ближайшее время.

Предыдущая встреча состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран. На саммите участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.