«Я не буду тратить свое время». Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет понимания по мирному соглашению между Украиной и Россией

Дональд Трамп заявил, что не будет тратить время на встречу с Путиным без понимания относительно мирного соглашения между Украиной и РФ (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, пока не будет понимания относительно мирного соглашения между Украиной и Россией.

«Мы должны знать, что мы собираемся заключить сделку. Я не буду тратить свое время», — сказал Трамп журналистам.

Аудиозапись этого заявления президента США журналистам опубликована на странице Clash Report в соцсети X.



Реклама

Планирование встречи с Путиным в Будапеште и ее срыв

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Виткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».



В тот же день Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.

Глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.