Европейская солидарность. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы 14 июня, 14:30 Цей матеріал також доступний українською Європейська Солідарність via Facebook Первые 10 человек в списке Европейской солидарности Європейська Солідарність via Facebook

НВ рассказывает о партиях, которые принимают участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Партия экс президента Петра Порошенко Европейская солидарность на третьем месте в рейтингах.

История Европейской солидарности

Партия Солидарность впервые была зарегистрирована 5 мая 2000 года. Первым ее главой был Михаил Антонюк. 15 ноября 2001 года Солидарность возглавил Петр Порошенко. В 2002 году она принимала участие в выборах в Раду — от нее в парламент прошли шесть кандидатов.

В ноябре 2013 года регистрацию партии аннулировали, а в декабре того же года ее вычеркнули из госреестра, так как в течение 10 лет она не выдвигала кандидатов на парламентских или президентских выборах. В 2014 году малоизвестную партию НАСТУП переименовали в Блок Петра Порошенко Солидарность.



На внеочередных выборах в 2014 году Солидарность заняла второе место, набрав 21,82% (63 мандата по партийным спискам). С учетом мажоритарных выборов ББП получила самую большую фракцию в Раде — 135 депутатов.

28 августа 2015 года БПП Солидарность объединилась с УДАРом Виталия Кличко для участия в местных выборах. Объединенную партию возглавил Виталий Кличко.

24 мая партия сменила название на Европейская солидарность. 30 мая в нее формально вступил экс-президент Петр Порошенко, а на съезде 31 мая Порошенко был избран главой партии. Заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко заявил на этом съезде, что Кличко не справился с обязанностями главы партии.

Что обещает Европейская солидарность

В манифесте на сайте Европейской солидарности партия обещает привести страну в НАТО и ЕС.

10 июня глава партии Петр Порошенко перечислил пять главных задач, с которыми партия идет на выборы:

— освободить от российской оккупации Крым и Донбасс;

— создать условия для достижения Украиной критериев для вступления в ЕС;

— обеспечить подписание Плана действий по членству в НАТО в 2023 году;

— мощное развитие экономики;

— не допустить реванша пророссийских сил и защитить проведенные за предыдущие пять лет реформы.

Партийные списки

Список Европейской солидарности возглавил экс-президент Петр Порошенко. На втором месте — спикер Рады Андрей Парубий, на третьем — первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Следующие места в первой десятке заняли: командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, волонтер, ветеран, доброволец-медик Яна Зинкевич, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

13 июня Европейская солидарность назвала первых 50 человек в своем списке. Во вторую десятку попали глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, глава парламентского Комитета по вопросам таможенной и налоговой политики, депутат от БПП Нина Южанина, замглавы фракции БПП и экс-представитель президента в Раде Ирина Луценко, замглавы фракции Народный фронт и глава Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, нардеп от БПП и глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, нардеп от Народного фронта Николай Величкович и нардеп от БПП, замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия и замглавы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападении на Екатерину Гандзюк Сергей Алексеев.

Кроме того, в список попали заместительница министра энергетики Наталия Бойко (24), глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович (25), член Киеврады из фракции Солидарность Ирина Никорак (26), нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол (27), нардеп от Народного фронта Андрей Левус (28), ведущий Вата шоу на канале Прямой Андрей Карпов (31), экс-советник президента Юрий Бирюков (32), вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко (38), министр социальной политики Павел Розенко (39), нардеп от БПП Александр Бригинец (45) и другие.

Шансы пройти в Раду

Согласно последним опросам, Европейская солидарность на третьем месте в рейтинге после Слуги народа и Оппозиционной платформы — За життя.

По данным опроса Центра Социальный мониторинг и Украинского института социальных исследований имени Яременко, обнародованного 10 июня, Европейскую солидарность готовы поддержать 9,2% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать.

По данным опроса Киевского международного института социологии, тоже обнародованным 10 июня, Европейскую солидарность поддерживают 8,1% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

По данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, опубликованного 12 июня, Европейскую солидарность готовы поддержать 7,9% определившихся с выбором и готовых проголосовать респондентов.

Такой же процент респондентов поддерживает Европейскую солидарность по данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований Социс, опубликованным 14 июня.

СМИ со ссылкой на близкого соратника Петра Порошенко сообщали, что партия ставит себе задачу набрать на выборах 15% голосов и получить 42−45 мест в Раде.

Руководитель секретариата партии Максим Саврасов заявил, что Европейская солидарность планирует выдвинуть своих кандидатов в более 120 округах, уточнив, что в некоторых из них политсила может поддержать кандидатов-самовыдвиженцев или представителей других партий.

НВ