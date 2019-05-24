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Партия Порошенко изменила свое название

Вчера, 17:09
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Партия Порошенко изменила свое название - фото

solydarnist.org

Петр Порошенко: У нас впереди тяжелая работа в оппозиции

В пятницу, 24 мая, партия Блок Петра Порошенко Солидарность официально изменила свое название на партия Европейская Солидарность.

Соответствующее решение принял съезд партии.

Во время выступления на Форуме общественных активистов Петр Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

«Политик, который боится выборов — не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победы — это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях», — заявил Порошенко.

Согласно последним соцопросам, за партию Порошенко на парламентских выборах готовы проголосовать 8,8% избирателей.

Теги:   Парламентские выборы партия Европейская Солидарность Петр Порошенко

Спецтема   Выборы в Раду

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