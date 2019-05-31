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Геращенко вступила в партию Европейская солидарность

31 мая, 14:50
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Геращенко вступила в партию Европейская солидарность - фото

Ирина Геращенко/Facebook

Геращенко заявила, что стала членом партии впервые

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко стала членом партии экс-президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность.

Об этом она сказала на съезде политической силы, пишет ТСН.

«Я никогда в жизни не была членом никакой партии, потому что так случалось, что все время предлагали быть членом партии власти. Но когда ты строишь партию власти, то всегда получается КПСС. И я буду гордиться сегодня присоединиться к партии „Европейская солидарность“ и взять первый в своей жизни партийный билет», — сказала она.

Геращенко добавила, что главной задачей для партии является вступление в ЕС и НАТО.

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Напомним, 24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

31 мая на съезде партии ее возглавил Порошенко.

Согласно последним данным соцопросов, партию бывшего главы украинского государства готовы поддержать 9,9% украинцев.

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Теги:   Петр Порошенко партия Европейская Солидарность Ирина Геращенко Досрочные выборы в ВР

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