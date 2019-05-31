Геращенко вступила в партию Европейская солидарность
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко стала членом партии экс-президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность.
Об этом она сказала на съезде политической силы, пишет ТСН.
«Я никогда в жизни не была членом никакой партии, потому что так случалось, что все время предлагали быть членом партии власти. Но когда ты строишь партию власти, то всегда получается КПСС. И я буду гордиться сегодня присоединиться к партии „Европейская солидарность“ и взять первый в своей жизни партийный билет», — сказала она.
Геращенко добавила, что главной задачей для партии является вступление в ЕС и НАТО.
СМИ выяснили, с кем партия Порошенко пойдет на выборы в Раду
Напомним, 24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.
31 мая на съезде партии ее возглавил Порошенко.
Согласно последним данным соцопросов, партию бывшего главы украинского государства готовы поддержать 9,9% украинцев.