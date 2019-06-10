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Задача — набрать 15%: СМИ выяснили, как партия Порошенко готовится к парламентским выборам

Сегодня, 09:51
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Задача — набрать 15%: СМИ выяснили, как партия Порошенко готовится к парламентским выборам - фото

Европейская Солидарность

Европейская Солидарность намерена получить на выборах в ВР 15%

Партия Европейская Солидарность поставила перед собой задачу набрать на парламентских выборах результат, сопредельный c показателем Петра Порошенко во время первого тура президентской гонки, пишет РБК-Украина со ссылкой на близкого соратника пятого президента.

«У нас стоит задача — набрать 15%. Если рассчитать проходную часть, то, с учетом премии в 25% при распределении голосов, получается примерно 42−45 человек», отметил собеседник издания.

Чтобы получить как можно больше мандатов в следующем парламенте, Европейская Солидарность, в частности, будет делать ставку на переформатирование партии и обновление ее состава. Многих людей как для списка, так и для выдвижения в мажоритарных округах ЕС отбирала на основании праймериз.

«С праймериз к нам поступило 77 человек. Из них примерно пятьдесят человек либо войдут в список, либо пойдут кандидатами в мажоритарных округах. Также мы брали в список руководителей территориальных организаций, действующих народных депутатов», — рассказал руководитель секретариата партии Максим Саврасов.

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Расширять свою фракцию в новом парламенте ЕС планирует как раз за счет победы своих кандидатов в мажоритарных округах. К тому же часть представителей партии будет баллотироваться в качестве самовыдвиженцев для того, чтобы минимизировать потенциальную критику в адрес Европейской Солидарности во время кампании.

Максим Саврасов отметил, что ЕС планирует выдвинуть своих кандидатов в более 120 округах, уточнив, что в некоторых из них политсила может поддержать кандидатов-самовыдвиженцев или представителей других партий.

Кроме того, в список партии войдет около десятка депутатов из Народного фронта, которые пойдут на выборы как в списках ЕС, так и в округах.

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Помимо Андрея Парубия, съезд Европейской Солидарности из числа НФ посетили Татьяна Чорновол, Николай Княжицкий, Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Николай Величкович и Хвича Мепаришвили.

По информации РБК-Украина, замглавы фракции НФ в Раде Виктория Сюмар, которая также присутствовала на съезде, будет в списке и отвечает за технологическую часть предвыборной кампании ЕС. С командой Петра Порошенко Сюмар уже работала на местных выборах в 2015 году, а затем сотрудничала с его штабом на старте президентской кампании. Впрочем, летом прошлого года главным стратегом гонки был избран Игорь Грынив. Сейчас он больше штаб Порошенко не консультирует, утверждают собеседники РБК-Украина в окружении пятого президента.

Еще один из технологов, который, по информации издания, работает над подготовкой Европейской Солидарности к парламентским выборам — Георгий Вашадзе — бывший советник президента Порошенко и один из авторов закона о Высшем антикоррупционном суде.

Предположительно, в списке Европейской Солидарности, кроме Иванны Климпуш-Цинцадзе, могут оказаться и другие члены правительства Владимира Гройсмана. В частности, первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер Павел Розенко и министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Теги:   Парламентские выборы Верховная Рада Петр Порошенко партия Европейская Солидарность

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