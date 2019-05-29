Кононенко заявил, что не идет на выборы с партией Порошенко Вчера, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Игорь Кононенко / Facebook Игорь Кононенко уступил место молодым политикам Игорь Кононенко / Facebook

Народный депутат Игорь Кононенко заявил, что оставляет партийные должности в политической силе экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.

Он отказался от участия в выборах в Верховную Раду в составе партии Европейская солидарность, «чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны».

«Я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне», - написал он в Facebook.

Напомним, что ранее нардеп Александр Грановский заявил, что два дня назад вышел из партии Блок Петра Порошенко. Он призвал не искать какой-то сложный подтекст в его решении, «потому что его нет».

По данным СМИ, решение связано с его контактами с олигархом Игорем Коломойским.