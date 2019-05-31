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Парубий может пойти на выборы с партией Порошенко — советник

31 мая, 20:28
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Парубий может пойти на выборы с партией Порошенко — советник - фото

НВ

Парубий заявил, что будет баллотироваться в Раду

Советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков допустил, что глава Верховной Рады Андрей Парубий будет баллотироваться в парламент по спискам партии Порошенко Европейская солидарность.

Об этом сообщает Громадське.

На уточняющий вопрос о том будет ли баллотироваться Парубий от Европейской солидарности, Бирюков заявил: «Я думаю, да».

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«Насколько я понимаю, да. Хотя, опять же, он этого прямо не сказал», — отметил Бирюков.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об участии во внеочередных парламентских выборах вместе с «командой единомышленников».

Напомним, 24 мая учредительный съезд Блока Петра Порошенко Солидарность принял решение об изменении названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

31 мая на съезде партии ее возглавил Порошенко. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также присоединилась к Европейской солидарности.

Согласно последним данным соцопросов, партию бывшего главы украинского государства готовы поддержать 9,9% украинцев.

Теги:   Петр Порошенко Досрочные выборы в ВР Андрей Парубий

Спецтема   Выборы в Раду

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