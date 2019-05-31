Парубий может пойти на выборы с партией Порошенко — советник
Советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков допустил, что глава Верховной Рады Андрей Парубий будет баллотироваться в парламент по спискам партии Порошенко Европейская солидарность.
Об этом сообщает Громадське.
На уточняющий вопрос о том будет ли баллотироваться Парубий от Европейской солидарности, Бирюков заявил: «Я думаю, да».
«Насколько я понимаю, да. Хотя, опять же, он этого прямо не сказал», — отметил Бирюков.
Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об участии во внеочередных парламентских выборах вместе с «командой единомышленников».
Напомним, 24 мая учредительный съезд Блока Петра Порошенко Солидарность принял решение об изменении названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.
31 мая на съезде партии ее возглавил Порошенко. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также присоединилась к Европейской солидарности.
Согласно последним данным соцопросов, партию бывшего главы украинского государства готовы поддержать 9,9% украинцев.