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Опрос КМИС: Шансы на проход в Раду есть у пяти партий

Сегодня, 11:25
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Опрос КМИС: Шансы на проход в Раду есть у пяти партий - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Раду нового созыва могут пройти пять партий

По данным опроса Киевского международного института социологии, в новый созыв Верховной Рады имеют шансы пройти партии Слуга народа, Оппозиционная платформа — За життя, Европейская Солидарность и Батькивщина.

Данные опроса свидетельствуют, что за Слугу народа готовы проголосовать 32,1% всех респондентов, (34,4% среди тех, кто собирается голосовать и 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), Оппозиционную платформу — За життя поддерживают 7,8% всех опрошенных (8,4% среди тех, кто собирается голосовать и 11,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором). У Европейской Солидарности 5,4% поддержки среди всех опрошенных (5,8% среди тех, кто собирается голосовать и 8,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором). ВО Батькивщина набирает 5,1% голосов (5,5% и 7,8% соответственно).

На выборах в парламент также имеет шансы пройти партия Голос Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

Остальные партии набирают менее 3% поддержки.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   КМИС Верховная Рада Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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