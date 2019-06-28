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В Европейской солидарности заявляют о запланированных обысках в офисе партии

Вчера, 17:59
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eurosolidarity.org

Сюмар добавила, что в партии не позволят парализовать ее работу

В Открытом офисе партии экс-президента Петра Порошенко Европейская Солидарность планируются обыски, которые имеют целью парализовать работу избирательного штаба партии.

Об этом на брифинге сообщила народный депутат Виктория Сюмар, говорится на официальном сайте партии.

«Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе „ЕС“. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски», — сказала Сюмар.

Однако, по ее словам, в партии видят в этом «чисто политические мотивы — как попытку парализовать работу офиса и штаба Европейской солидарности».

Сюмар добавила, что в партии не позволят парализовать ее работу.

«Маски-шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов», — убеждена она.

Сюмар также сообщила, что Европейская солидарность будет обращаться и к наблюдательным миссиям, так и к международным структурам, чтобы проинформировать их о «давлении и угрозе демократическим выборам».

В то же время в партии не уточнили, какая структура и в каком производстве готовит обыски в ее офисе.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко фигурирует в восьми уголовных производствах, которые находятся в компетенции Государственного бюро расследований.

Ранее журнал НВ писал, что Порошенко грозит сразу несколько уголовных дел.

Теги:   партия Европейская Солидарность Петр Порошенко

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