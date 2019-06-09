Порошенко озвучил планы стать премьер-министром Сегодня, 15:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / HANDOUT REUTERS / HANDOUT

Экс-президент Петр Порошенко рассказал о планах стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.

Об этом он заявил в комментарии Громадському во время съезда партии.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

«Если мы победим на выборах, то — да», — сказал Порошенко.

В то же время, он не ответил «будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат».

«Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции», — сказал Порошенко.

Напомним, на съезде Европейской солидарности 9 июня глава партии Петр Порошенко назвал первую «десятку» партийного списка.