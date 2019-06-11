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Порошенко назвал пять главных задач Европейской солидарности в Раде

Сегодня, 11:55
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Порошенко назвал пять главных задач Европейской солидарности в Раде - фото

Пресс-служба АП

Порошенко возглавил список партии

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал пять основных задач своей партии Европейская солидарность в Раде.

По словам лидера политической силы, Европейская солидарность выступает за освобождение незаконно оккупированных Крыма и Донбасса, обеспечение членства Украины в ЕС и членства в НАТО.

Также партия экс-президента будет поддерживать решительные изменения в экономики и будет делать все, чтобы не допустить реванша пророссийских сил.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

Партия бывшего главы государства Европейская солидарность представила первую десятку списка. № 1 стал сам Петр Порошенко.

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По данным последним соцопросов, Европейскую солидарность готовы поддержать 9,2% украинцев.

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Петр Порошенко партия Европейская Солидарность

Спецтема   Выборы в Раду

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