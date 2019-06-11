Порошенко назвал пять главных задач Европейской солидарности в Раде Сегодня, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Порошенко возглавил список партии Пресс-служба АП

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал пять основных задач своей партии Европейская солидарность в Раде.

По словам лидера политической силы, Европейская солидарность выступает за освобождение незаконно оккупированных Крыма и Донбасса, обеспечение членства Украины в ЕС и членства в НАТО.

Также партия экс-президента будет поддерживать решительные изменения в экономики и будет делать все, чтобы не допустить реванша пророссийских сил.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

Партия бывшего главы государства Европейская солидарность представила первую десятку списка. № 1 стал сам Петр Порошенко.

По данным последним соцопросов, Европейскую солидарность готовы поддержать 9,2% украинцев.