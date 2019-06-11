Порошенко назвал пять главных задач Европейской солидарности в Раде
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал пять основных задач своей партии Европейская солидарность в Раде.
По словам лидера политической силы, Европейская солидарность выступает за освобождение незаконно оккупированных Крыма и Донбасса, обеспечение членства Украины в ЕС и членства в НАТО.
Также партия экс-президента будет поддерживать решительные изменения в экономики и будет делать все, чтобы не допустить реванша пророссийских сил.
Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.
Партия бывшего главы государства Европейская солидарность представила первую десятку списка. № 1 стал сам Петр Порошенко.
По данным последним соцопросов, Европейскую солидарность готовы поддержать 9,2% украинцев.