В Раду проходят шесть партий, лидер электоральных симпатий — Слуга народа 14 июня, 11:20 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Верховная Рада пресс-служба президента Украины

В Раду на досрочных выборах могут пройти шесть партий, свидетельствуют данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».

Согласно обнародованным в пятницу на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина результатам соцопроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия Слуга народа, которую готовы поддержать 42,6% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5-процентный проходной барьер партия Европейская солидарность (7,9%), Оппозиционная платформа — за жизнь (7,7%), Батькивщина (7,2%).

При этом определенные шансы пройти в парламент имеют партия Сила и честь, которую готовы поддержать 4,2% респондентов, и Голос с 4,1% поддержки избирателей.

За партию Гражданская позиция готовы отдать свои голоса 2,4%, за Радикальную партию — 1,8%. Свободу — 1,3%. Рейтинг остальных партий 1% и ниже.

При этом среди респондентов, которые уже определились со своим выбором и будут голосовать на внеочередных выборах народных депутатов, заявили, что поддержат партию Слуга народа 51,3%, Европейскую солидарность — 9,5%, Оппозиционную платформу — За жизнь — 9,2%, Батькивщину — 8,7%, Силу и честь — 5% и Голос — 4,9%.

Партия Гражданская позиция получает 2,9% голосов избирателей, Радикальная партия — 2,2%, Свобода — 1,5%, объединение Самопомич — 1,2%, Украинская стратегия и Оппозиционный блок — Партия мира и развития получают по 1,1%.

Рейтинг партий Доверяй делам, Укроп, Удар, Народный фронт близок к нулю.

Исследование проводилось 29 мая-6 июня, было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

Центр социальных и маркетинговых исследований Социс связывают с политтехнологом Петра Порошенко Игорем Грынивым.

По данным соцопроса Рейтинга, в Раду могут попасть пять политических партий, в рейтинге лидирует партия Слуга народа.

Лидером электоральных симпатий является партия Слуга народа, которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также преодолевают проходной барьер Оппозиционная платформа — За жизнь (10,4%), Европейская солидарность (7,9%), Батькивщина (7,5%) и Голос (6,4%).

Партию Сила и честь готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию — 2,5%, партию Гражданская позиция — 2,4%, Рейтинг других политических сил — менее 2%.