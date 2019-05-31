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Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

31 мая, 14:35
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Порошенко возглавил партию Европейская солидарность - фото

@APUkraine

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность (переименованная партия Блок Петра Порошенко Солидарность).

Такое решение принято на съезде партии в пятницу, в Киеве.

«Спасибо за избрание председателем партии „Европейская солидарность“. Формально в нее вступил только вчера, а на самом деле — мы одна команда еще с 2014-го, самого тяжелого в новейшей истории Украины года», — заявил Порошенко.

Как передает Интерфакс-Украина, в съезде принимают участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко».

Съезд партии рассматривает организационные вопросы — о программе партии и центральном совете.

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24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

30 мая членом «ЕС» стал пятый президент Петр Порошенко.

Главой предвыборного штаба партии станет нардеп Сергей Березенко.

Теги:   партия Европейская Солидарность Петр Порошенко

Спецтема   Выборы в Раду

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