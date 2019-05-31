Порошенко возглавил партию Европейская солидарность 31 мая, 14:35 Цей матеріал також доступний українською @APUkraine Петр Порошенко @APUkraine

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность (переименованная партия Блок Петра Порошенко Солидарность).

Такое решение принято на съезде партии в пятницу, в Киеве.

«Спасибо за избрание председателем партии „Европейская солидарность“. Формально в нее вступил только вчера, а на самом деле — мы одна команда еще с 2014-го, самого тяжелого в новейшей истории Украины года», — заявил Порошенко.



Как передает Интерфакс-Украина, в съезде принимают участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко».

Съезд партии рассматривает организационные вопросы — о программе партии и центральном совете.

24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

30 мая членом «ЕС» стал пятый президент Петр Порошенко.

Главой предвыборного штаба партии станет нардеп Сергей Березенко.