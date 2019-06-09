Порошенко назвал первую «десятку» своей партии Европейская солидарность — список
Председатель партии Европейская солидарность Петр Порошенко на съезде партии 9 июня представил свою команду.
В первую десятку партии Европейская солидарность вошли:
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Действующий председатель Верховной Рады Андрей Парубий
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко
Командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский
Певица и волонтер София Федина
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев
Волонтер, ветеран, доброволец-медик Яна Зинкевич
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз
Экс председатель Львовской ОГА Олег Синютка
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-ЦинцадзеДосрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.