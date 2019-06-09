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Порошенко назвал первую «десятку» своей партии Европейская солидарность — список

Сегодня, 12:30
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Порошенко назвал первую «десятку» своей партии Европейская солидарность — список - фото

Петр Порошенко / twitter

Петр Порошенко

Председатель партии Европейская солидарность Петр Порошенко на съезде партии 9 июня представил свою команду.

В первую десятку партии Европейская солидарность вошли:

Экс-президент Украины Петр Порошенко

Действующий председатель Верховной Рады Андрей Парубий

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко

Командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский

Певица и волонтер София Федина

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

Волонтер, ветеран, доброволец-медик Яна Зинкевич

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз

Экс председатель Львовской ОГА Олег Синютка

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.


Теги:   Петр Порошенко Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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