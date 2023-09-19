виплати 19 сентября, 19:57 Единовременные выплаты военным — какие виды и порядок получения денежной помощи в Украине (Фото:REUTERS / Stringer)

В Украине военные получают единовременные доплаты 30−100 тысяч гривен во время военного положения. Однако, законодательство предусматривает, что они имеют право на единовременные выплаты в случае увольнения с военной службы — в зависимости от срока и вида службы и звания.

Военным в Украине предоставляются соцгарантии, в частности, право на единовременные выплаты в отдельных случаях при некоторых обстоятельствах. При увольнении с военной службы, военнослужащие имеют право на получение различных видов выплат от государства.

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Эксперты из Юридической сотни сообщили особенности проведения некоторых единовременных выплат военным. Полные инструкции по единовременным выплатам находятся в Порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, а также в законодательных актах по усилению социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц.

NV собрал, что известно о единовременных денежных выплатах военным на осень 2023 вместе с последними изменениями в законодательство.

Выплаты военным после увольнения — виды

Каждый военнослужащий, увольняясь со службы, имеет право на выплаты, а именно такие выплаты:

денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество;

единовременная денежная помощь;

единовременная денежная помощь мобилизованным;

денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

денежная помощь для оздоровления;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Их особенности, условия выплаты и размеры предусмотрены законодательством.

Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество

Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество выплачивается всем военнослужащим, которые увольняются со службы, кроме срочников и курсантов.

Для получения компенсации необходимо получить справку о стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной Постановлением Кабмина № 178 от 16 марта 2016 года. Справка выдается вещевой службой воинской части, рассчитывается по стоимости имущества по состоянию на 1 января текущего года. Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное вещевое имущество, к которому приложить оригинал справки о его стоимости. Основанием для выплаты является приказ командира части, который издается по результатам рассмотрения рапорта и в котором указывается размер денежной компенсации. Приказ является основанием для выплаты средств.

Одноразовая денежная помощь

Всем военнослужащим (кроме срочников), которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Также 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более выплачивается военным, которые увольняются:

по возрасту;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

окончанием срока контракта;

в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;

систематическим невыполнением условий контракта командованием;

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащей-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.

Выплату также могут получить офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию, и другие военнослужащие (кроме срочников), которые увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, при наличии выслуги 10 календарных лет и более. В этом случае размер пособия составляет 25% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В случае повторного увольнения с военной службы единовременное денежное пособие выплачивается за период службы со дня последнего зачисления на службу без учета периода предыдущей службы.

Курсантам, которые до зачисления в военное учебное заведение не имели воинских званий, и военнослужащим срочной военной службы, уволенным с военной службы (обучения), денежная помощь выплачивается в размере 8 должностных окладов, а указанным лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, — 12 должностных окладов.

Единовременная выплата мобилизованным после увольнения

Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по мобилизации, на особый период (военное положение) или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (военное положение) и увольняются со службы, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения.

Помощь выплачивается из расчета месячного денежного обеспечения без учета дополнительных вознаграждений. В расчет пособия учитываются только полные месяцы службы после призыва по мобилизации, на особый период, или по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава в/ч, в котором должна быть указана выслуга лет, из расчета которой выплачивается пособие.

Помощь военнослужащим и резервистам не выплачивается при:

увольнении со службы по служебному несоответствию;

лишении воинского звания;

в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу;

также привлечением к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск — кто получает

Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы, независимо от оснований увольнения.

Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск:

исходя из должностного оклада;

исходя из оклада по воинскому званию; учитывая надбавку за выслугу лет;

учитывая ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения;

с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должности.

Для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска следует обратиться с соответствующим рапортом, в котором обязательно указать норму закона, предусматривающую такую компенсацию таким категориям:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

лицам с инвалидностью вследствие войны.

В случае получения отказа в выплате компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска лицо, уволенное со службы, имеет право обращаться с административным иском в суд.

В Украине планируют добавить в законодательство положение о компенсации неиспользованных отпусков относительно того, кто имеет право на выплаты. В год увольнения военнослужащих со службы в случае неиспользования ими ежегодного основного или дополнительного отпуска им выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков.

Это будет касаться:

военнослужащих по контрактной службе;

военнослужащих по мобилизации;

Кроме военнослужащих срочной военной службы, которые увольняются с военной службы, за исключением лиц, увольняемых со службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с прямым подчинением близкому лицу и в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий.

дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 162 Закона Украины Об отпусках ( УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, статус которых определен Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты).

Кроме того, члены семьи погибшего военного будут получать денежную компенсацию за неиспользованные ими дни ежегодного основного (дополнительного) отпуска.

Денежная помощь для оздоровления — размеры

Военнослужащим, уволенным с военной службы, которые имели право на денежную помощь для оздоровления и не получили ее в течение года, выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава с объявлением о выплате.

Размер денежной помощи для оздоровления определяется исходя из:

из должностного оклада;

из оклада по воинскому званию;

из надбавки за выслугу лет;

из ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения ( кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Всем военным, кроме срочников, один раз в год предоставляется материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячного денежного обеспечения. В 2023 году помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения

В месячное денежное обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения ( кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

На каких основаниях выплачивается помощь для решения социально-бытовых вопросов:

смерть военнослужащего и/или его жены (мужа), детей, родителей;

ранение при выполнении заданий во время военного положения;

наличие инвалидности, полученной вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме тех, кто сдался в плен добровольно) или стали заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признаны безвестно отсутствующими;

нарушение состояния здоровья, пребывания на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВВК), а именно:

онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия);

заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит B, C;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующих проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

Пособие выплачивается по рапорту военнослужащего на основании приказа командира, а командиру — приказа вышестоящего командира по подчиненности с указанием в нем размера пособия.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, приказы об увольнении которых подписаны в прошлом году, но не исключенным из списков воинской части, в текущем году не предоставляется.

Единовременная денежная помощь — как получить

Военнослужащие после увольнения могут получать 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы.

Выплату получают все военнослужащие кроме срочников, которые увольняются со службы по состоянию здоровья. Также, выплату получают военные при наличии выслуги 10 календарных лет и более, если они увольняются:

по возрасту;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

окончанием срока контракта;

в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;

систематическим невыполнением условий контракта командованием;

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащей-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.

Еще две категории военных могут получить выплату в размере 25% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы, при наличии выслуги 10 календарных лет и более:

офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию;

другие военнослужащие ( кроме срочников), которые увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;

В случае повторного увольнения с военной службы единовременное денежное пособие выплачивается за период службы со дня последнего зачисления на службу без учета периода предыдущей службы.

Денежное обеспечение не выплачивается

Законодательство предусматривает случаи, когда единовременная денежная выплата не предоставляется военнослужащему, хотя для этого есть основания, предусмотренные законом.

Это происходит:

за время предоставления военнослужащим отпусков в соответствии с действующим законодательством Украины, по которым не предусмотрено сохранение заработной платы;

если выплачиваются академические стипендии;

за время отсутствия на службе без уважительных причин одни сутки и более;

за время пребывания на лечении в больничных учреждениях сверх установленных действующим законодательством сроков;

за время временного исполнения обязанностей свыше двух месяцев по новым должностям в связи с переводом воинской части на другой штат ( внесение изменений в штат);

внесение изменений в штат); за время содержания военнослужащих под стражей или пребывания под круглосуточным домашним арестом;

за время отбывания наказания на гауптвахте военнослужащими срочной военной службы.

Военнослужащим, самовольно оставившим воинские части или места службы, выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня самовольного оставления воинской части или места службы и возобновляется со дня возвращения.

Приостановление и возобновление выплаты денежного обеспечения объявляется приказом командира воинской части.