Выплаты военным. Кто и при каких условиях получает право на компенсацию за неизрасходованный отпуск 13 сентября, 15:48 Выплаты военным — кто получит право на компенсацию за неизрасходованный отпуск и при каких условиях (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине предлагают компенсировать некоторым категория военных неиспользованный отпуск, когда он проходил военную службу. Рассказываем, кого касаются изменения.

На подпись президенту направлен законопроект № 9638, который предусматривает изменения в законодательстве относительно соцобеспечения военнослужащих. В частности, после подписания, военные получат новые выплаты и помощь.

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По проекту, планируется предоставить выплаты для компенсации неизрасходованного отпуска в случае увольнения с военной службы. Это должно касаться неиспользованных дней, в частности за прошлые годы.

Компенсация за отпуск — кто получит

Изменения должны коснуться основного и дополнительного отпуска для некоторых военных. депутаты предлагают соответствующие корректировки в пункт 14 статьи 10 закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

По проекту, в год увольнения военнослужащих со службы в случае неиспользования ими ежегодного основного или дополнительного отпуска им выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков.

Это касается:

военнослужащих по контрактной службе;

военнослужащих по мобилизации;

Кроме военнослужащих срочной военной службы, которые увольняются с военной службы, за исключением лиц, увольняемых со службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с прямым подчинением близкому лицу и в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий.

дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 162 Закона Украины Об отпусках ( УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, статус которых определен Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты).

Кроме того, члены семьи погибшего военного будут получать денежную компенсацию за неиспользованные ими дни ежегодного основного (дополнительного) отпуска.