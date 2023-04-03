Единовременные платежи и помощь. Какие выплаты получают военные после увольнения в 2023 году
Выплаты военным в Украине — кто может получить помощь после увольнения со службы (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Рассказываем, какую помощь и выплаты могут получить украинские военные после демобилизации.
Военнослужащие по закону имеют право на социальную защиту, выплаты и компенсации, гарантированные государством. Отдельную часть соцгарантий и выплат военный получает после увольнения со службы.
Юристы из правозащитной организации Юридическая сотня рассказали, какие выплаты военные получают в Украине после увольнения со службы.
Какие виды выплат после увольнения предусмотрены военным
Каждый военнослужащий, увольняясь со службы, имеет право на выплаты, а именно:
денежную компенсацию стоимости за неполученное вещное имущество;
единовременную денежную помощь;
единовременную денежную помощь мобилизованным;
денежную компенсацию за неиспользованный отпуск;
денежную помощь для оздоровления;
материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов.
Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество
Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество выплачивается всем уволенным со службы военнослужащим, кроме срочников и курсантов.
Для получения компенсации необходимо получить справку стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной Постановлением Кабмина № 178 от 16 марта 2016 года. Справка выдается вещевой службой воинской части, рассчитывается по стоимости имущества на 1 января текущего года. Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное вещевое имущество, к которому добавить оригинал справки о его стоимости. Основанием для выплаты является приказ командира части, выдаваемого по результатам рассмотрения рапорта и в котором указывается размер денежной компенсации. Приказ является основанием для выплаты денежных средств.
Одноразовая денежная помощь ― как получить
Военнослужащие после увольнения могут получать 50% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы.
Выплату получают все военнослужащие кроме срочников, увольняемых со службы по состоянию здоровья. Также, выплату получают военные при наличии выслуги 10 календарных лет и более, если они увольняются:
- по возрасту;
- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;
- истечением срока контракта;
- в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;
- систематическим невыполнением условий контракта командованием;
- в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.
Еще две категории военных могут получить выплату в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы, при наличии выслуги 10 календарных лет и более:
- офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию;
- другие военнослужащие (кроме срочников), которые увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;
В случае повторного увольнения с военной службы единовременное пособие выплачивается за период службы со дня последнего зачисления на службу без учета периода предыдущей службы.
Единовременные выплаты курсантам
Курсантам, которые к зачислению в военное учебное заведение не имели воинских званий, и военнослужащим срочной воинской службы, уволенным с военной службы (обучение), денежная помощь выплачивается в размере восьми должностных окладов, а указанным лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительство, — 12 должностных окладов.
Единовременная денежная помощь мобилизованным
Военнослужащим, призванным на военную службу во время мобилизации, на особый период (военное положение) или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (военное положение) и увольняемых со службы, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.
Пособие выплачивается из расчета месячного денежного довольствия без учета дополнительных вознаграждений. К расчету помощи учитываются только полные месяцы службы после призыва во время мобилизации на особый период или по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава в/ч, где должна быть указана выслуга лет, из расчета которой выплачивается помощь.
Помощь военнослужащим и резервистам не выплачивается при:
- увольнении со службы по служебному несоответствию;
- лишении воинского звания;
- в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу;
- также привлечением к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск - кто получает
Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы, независимо от оснований увольнения.
Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск:
- исходя из должностного оклада;
- исходя из оклада по воинскому званию;
- учитывая надбавку за выслугу лет;
- учитывая ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия;
- с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должностью.
Для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска следует обратиться с соответствующим рапортом, в котором обязательно указать норму закона, предусматривающую компенсацию следующим категориям:
- участникам боевых действий;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- лицам с инвалидностью в результате войны.
В случае получения отказа в выплате компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска лицо, уволенное со службы, имеет право обращаться с административным иском в суд.
Денежная помощь для оздоровления ― какой размер
Военнослужащим, уволенным с военной службы, имевших право на денежную помощь для оздоровления и не получивших ее в течение года, выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава с объявлением о выплате.
Размер денежной помощи для оздоровления определяется исходя из:
- должностного оклада;
- оклада по воинскому званию;
- по надбавке за выслугу лет;
- ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов
Всем военным, кроме срочников, один раз в год предоставляется материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячное денежное обеспечение. В 2023 году пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия
В месячное денежное обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.
На каких основаниях выплачивается пособие по решению социально-бытовых вопросов:
- смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;
- ранения при выполнении задач во время военного положения;
- наличие инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;
- семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме сдавшихся в плен добровольно) или ставших заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признанные безвестно отсутствующими;
- нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВВК), а именно:
- онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия);
- заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит B, C;
- непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;
Помощь выплачивается по рапорту военнослужащего из приказа командира, а командиру — приказа высшего командира по подчиненности с указанием в нем размера помощи.
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, приказы об увольнении которых подписаны в прошлом году, но не исключены из списков воинской части, в текущем году не предоставляется.
- О повестках в мессенджерах. Секретарь комитета нацбезопасности ВР о том, какие изменения ждут систему мобилизации
- Цифровая мобилизация. Будут ли повестки рассылать в мессенджерах и станет ли смс официальным документом, — объясняет нардеп
- Отследить призывника. Какие нововведения рассматривают власти для того, чтобы увеличить мобилизационный резерв в Украине — народный депутат