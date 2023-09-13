Изненения в правилах. Как изменилось прохождение ВВК, установление годности, ограниченная годность и осмотр военных 13 сентября, 17:36 ВЛК 2023: изменения относительно ограниченно годных, определения пригодности и причинной связи заболеваний (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине Приказ Минобороны № 490 изменил порядок работы военно-врачебных комиссий в нескольких сферах — определению годности к службе, обследованию военнообязанных и военных, и некоторых процедурах.

С конца августа 2023 года в Украине ввели изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которые касаются не только расписания болезней, но и проведения ВВК и определения по отдельным статьям.

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Приказом Минобороны № 490 внесены изменения в Расписание болезней, определение ограниченно годных, определение годных, предоставление отсрочки по состоянию здоровья, проведение обследования военных и некоторых других процедур.

Благотворительная организация Волонтерское объединение Vesta определило главные изменения, которые произошли в работе ВВК, кроме собственно изменений в Расписании болезней.

Установление пригодности

После изменений через Приказ 490, в военное время, которое сейчас в Украине, установление годности к службе по статьям, предусматривающим индивидуальную оценку, ВВК принимает «годен к службе» без исключений, которые были раньше.

Это касается болезней, которые ранее были внесены в отдельный список:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомный ВИЧ;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства ( фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

То есть раньше пригодность людей с этими болезнями была спорной и ее надо было определять в индивидуальном порядке, а сейчас такие люди являются пригодными к военной службе.

Ограниченно пригодные

Отныне установление ограниченной годности и, соответственно, запрет прохождения службы в спецсооружениях не будет включать подразделения обеспечения.

«То есть военный может нести службу в подразделении обеспечения спецсооружений. К тому же ограниченная годность должна определяться включительно с указанием годности или непригодности по конкретной военной специальности», — объясняют в Vesta.

Спецсооружения — это командные пункты, на которых военнослужащие несут длительное боевое дежурство и находятся в искусственно созданных условиях пребывания (конкретный перечень определяет Минобороны).

Формулировка причинной связи заболеваний

Постановление ВВК о том, что ранение получено вследствие защиты Родины не принимается, при следующих условиях.

Если ранение является следствием:

уголовного или административного правонарушения;

совершенное в состоянии измененного сознания;

умышленного совершения себе телесных повреждений;

самоубийства.

К тому же конкретизирован перечень документов, на основании которых ВВК принимает постановление о причинной связи заболевания или травмы.

В частности, это:

справка с заключением об обстоятельствах травмы;

документация о первичном обращении за медицинской помощью.

Как проходит медосмотр

Военнослужащие, которые находились в плену, обязаны проходить медицинский осмотр для определения пригодности.

А также военные, которые направляются на реабилитацию или лечение за границу обязаны пройти медицинский осмотр. Кроме того, в Приказ вписали право на врачебную тайну.

«Военные теперь наконец-то также имеют право на врачебную тайну и неразглашение информации об их состоянии здоровья, диагнозе и о сведениях, полученных при медосмотре», — добавляют эксперты Vesta.

Жалобы на решение ВВК

Чтобы обжаловать вопрос о причинной связи травмы или заболевания, выводы ВВК о пригодности или непригодности, жалобу можно подать в течение года с момента принятия решения.

Но есть нюансы: жалоба подается не позднее чем через месяц после ознакомления человека с этим решением.

Непригодные и временно непригодные

Ранее во время военного положения отсрочка давалась на два месяца с возможностью продления на такой же срок. Так осуществлялось столько раз, пока военнообязанный или не вылечивался или через год (12 месяцев) его определяли непригодным и исключали с учета.

Отныне отсрочка, по решению ВВК, может сразу устанавливаться на срок от двух до шести месяцев с возможностью продления на такой же срок.

Срок действия справки о пригодности продлен с шести месяцев до года.

Список оснований для временной непригодности

Постановление «Непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев» принимается в случаях, когда для восстановления годности (ограниченной годности) к военной службе необходим срок от 6 до 12 календарных месяцев. Положение предусматривает список статей, по которым лицо определяется временно непригодным с переосвидетельствованием.

Во время военного положения это такие статьи Расписания болезней:

7 — Состояния после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных болезней или хирургического лечения;

11 — Состояния после хирургического лечения, проведения цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

12-г — Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма ( D50-D89), их последствия. Состояния после перенесенных острых болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

D50-D89), их последствия. Состояния после перенесенных острых болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения; 13-д — Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ ( Е00- Е90), их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний;

Е00- Е90), их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний; 24 — Состояния после перенесенных острых болезней нервной системы или хирургического лечения;

32 — Состояния после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения;

37 — Состояния после перенесенных острых болезней уха и сосковидного отростка или хирургического лечения;

44 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения;

48 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов дыхания или хирургического лечения;

56 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов пищеварения, хирургического лечения;

59 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения ( фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз розовый, многоформная эритема, парапсориаз);

фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз розовый, многоформная эритема, парапсориаз); 65 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, хирургического лечения;

72 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней мочеполовой системы, хирургического лечения;

81 — Состояния после проведенного лечения по поводу травм, отравлений и некоторых других последствий действия внешних факторов.