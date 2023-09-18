Общая мобилизация. Из каких реестров собирается информация о мужчинах для электронного воинского учета 18 сентября, 22:54 Мобилизация: из каких реестров предоставляются данные о призывниках, военнообязанных и резервистов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине внедряется электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Для получения информации необходимо, чтобы реестр получил данные прежде всего из уже существующих госреестров. Рассказываем, какие реестры предоставляют информацию для электронного реестра призывников.

Электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов планировали запустили в Украине еще до начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Введение нового воинского учета постановлением № 1487 совершенствует реестр и его создание. Постановлением № 1493 О проведении верификации некоторых реестровых данных утвержден перечень реестров, из которых будет предоставлена уже существующая информация о мужчинах.

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Новый проект закона № 10062 авторства коллегии авторов во главе с председателем Слуги народа Давидом Арахамией существенно расширяет список данных, которые будут внесены в электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и уточняет, какие реестры предоставляют информацию. Законом предусмотрено, что сбор других данных, кроме указанных в нем запрещен.

Авторы объяснили в записке к проекту закона, что его принятие имеет целью упростить подачу заявления (обращение) в бумажной или электронной форме в соответствующие государственные органы для получения статуса УБД, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Новый реестр призывников, военнообязанных и резервистов будет хранить персональные и служебные данные о мужчинах и женщинах-военных, которые позволят получать льготы и соответствующий статус проще.

Электронный воинский учет — какие реестры предоставляют данные

Для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, и центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов, подают путем электронного взаимодействия Держателю Реестра призывников сведения, предусмотренные законом о Едином Реестре призывников, в отношении всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

Органы ведения Реестра получают в электронном виде от:

1) центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

2) центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов;

3) центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику;

4) центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы;

5) центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере образования и науки;

6) центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения;

7) Пенсионного фонда Украины — данные, предусмотренные законом относительно инвалидности;

8) Офиса Генерального прокурора;

9) Государственной судебной администрации Украины;

10) Национальной полиции Украины;

11) Министерство внутренних дел Украины;

12) Министерство юстиции Украины;

13) центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов и лиц, на которых распространяется действие Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты;

14) центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта и судоходства;

15) центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины и является уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации;

16) другие государственные органы-держатели (распорядители, администраторы) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных;

Постановлением № 1493 и № 1487 предусматривается также синхронизация данных из некоторых реестров.

С целью обеспечения целостности, полноты, достоверности реестровых данных законом предусмотрена верификация информации о физических лицах на основании данных, обрабатываемых в таких государственных информационных ресурсах:

Едином государственном демографическом реестре;

Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;

Государственном реестре актов гражданского состояния граждан;

Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах;

Ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы.