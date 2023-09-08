Новые особенности работы ВВК. Какие изменения в Расписание болезней приняли и кого они коснутся — объяснение Минобороны 8 сентября, 16:01 ВВК: кого признают ограниченно годным и кого коснутся изменения от Приказа № 490 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua Командование объединенных сил ВСУ)

А в Украине внесли изменения в Положение о ВВК и Расписание болезней. Большинство касается определения годности к военной службе во время военного положения в Украине. В Минобороны объяснили, что это за изменения, и будут ли пригодными все, как говорят в российских ИПСО.

Министерство обороны приняло новый Приказ № 490, который вносит изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины и расписания болезней в нем. По новым правилам увеличилось количество заболеваний, при которых во время военного положения признают годными к военной службе.

Видео дня

Нововведения вызвали оживленное обсуждение, часто неточные трактовки, перекручивание темы. И здесь не обошлось без вмешательства российских подразделений ИПСО.

Как пояснил представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко Armyinform, изменения обсуждали со специалистами Министерства здравоохранения, коллегиально обсуждали спорные моменты, консультировались с юристами.

После изменений, в Расписании болезней, соответственно, так и остались те болезни, те показатели, по которым военнослужащие признаются годными, ограниченно годными или непригодными и тому подобное. Изменилась мировая практика, в науке постоянно происходят изменения по диагностике тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и тому подобное. Изменения произошли в соответствии с мировыми стандартами.

«Эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе», — сказал он.

Мировые стандарты, мировые классификации должны помочь в данной ситуации идти в ногу со временем относительно определенных недостатков человека, которые, по сути, если они не имеют никаких болезненных проявлений, а объективные исследования в пределах нормы, — то это полноправные члены общества, и они, как все, могут выполнять свой воинский долг, если им позволяет здоровье.

Приказ 490 — кого будут призывать

Как сообщает подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко, даже после изменений в Расписание болезней, призываться будут все те же лица с хроническими и другими заболеваниями, которые и раньше служили в Силах Обороны.

«Стоит разъяснить, что такие люди и до внесенных изменений в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях. Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах. Но есть немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях», — объясняет он.

Как бывший начмед воинской части, он рассказал, что неоднократно сталкивался с фактами, когда военные медики при обследовании состояния здоровья военнослужащего, руководствуясь соответствующими нормативными актами, делали вывод — ограниченно годен. И даже после этого лица хотели продолжать службу.

Индивидуальный подход в определении степени пригодности — как работает

В Украине решили вопрос с индивидуальным подходом в определении степени годности к службе. Военный объяснил, что теперь это будет означать.

В ВСУ разные рода войск, сил, есть разные военно-учетные специальности, разные задачи, разный уровень нагрузки. Поэтому индивидуальный подход в определении степени годности к военной службе — это принятие индивидуального решения по каждому военнослужащему, который имеет определенные проблемы со здоровьем, определение конкретно к каждому клиническому случаю каждого человека степени годности к прохождению военной службы.

Приказ 490 — кого касаются изменения

Решение о пригодности принимает ВВК — при ТЦК или в медицинских учреждениях, где они были сформированы. По приказу № 490, ВВК принимают следующие постановления:

1) пригоден к военной службе;

2) временно непригоден к военной службе, нуждается в лечении в (указать учреждение здравоохранения (учреждение) и ориентировочный срок лечения);

3) нуждается в направлении на дополнительное медицинское обследование и проведение повторного медицинского осмотра (указать дату проведения медицинского осмотра);

4) непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;

5) непригоден к военной службе с исключением с воинского учета.

Постановление ВВК оформляется справкой ВВК. Постановление ВВК вносится врачом — членом призывной комиссии в учетную карту призывника (карточки медицинского осмотра призывника на сборном пункте).

Кроме этого, справка ВВК с постановлением о непригодности (временной непригодности) призывника к военной службе, хранится в личном деле призывника.

«Если у человека есть определенная болезнь, которая не позволяет по состоянию здоровья выполнять обязанности военной службы, то такого человека, конечно, не могут мобилизовать в армию», — подчеркнул Мирошниченко.

Однако он обратил внимание, что есть исключения относительно заболевания. Болезни какие:

находятся в длительной ремиссии ( 3−5 лет), и это подтверждается лабораторным исследованием;

3−5 лет), и это подтверждается лабораторным исследованием; состояние здоровья военнослужащего нормальное;

он может выполнять обязанности,

В таких случаях будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение — пригоден или непригоден. Принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности. Для того, чтобы дать командирам больше возможностей и понимания на какую должность целесообразнее назначить военнослужащего, учитывая текущее состояние его здоровья.

Как определяют пригодность к службе в ДШВ, или других подразделениях

Приказ № 490 предусматривает ограничения для распределения военных и военнообязанных в те или иные роды, виды ВСУ по состоянию здоровья.

«К примеру, военнослужащие, которые имеют определенные заболевания, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШВ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

В то же время некоторые лица часто манипулируют, имея определенные заболевания, считают, что имеют основания избежать службы по состоянию здоровья. Но, опять же, решение принимаются индивидуально на основании объективных данных состояния их здоровья», — объясняет представитель Командования Медицинских сил ВСУ.

Он привел пример, когда военный с вирусным гепатитом, который себя не проявлял, служил в ВСУ в ремонтной роте и после обследования стал вопрос о его пригодности к военной службе.