Мобилизация в Украине. Какой статус ограниченно годных, где они могут и не могут служить и отправляют ли на фронт

14 сентября, 13:46
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Мобилизация ограниченно годных: где можно и где нельзя служить после изменений в законодательство (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация ограниченно годных: где можно и где нельзя служить после изменений в законодательство (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине Приказом № 490 изменили Расписание болезней и некоторые особенности статуса и службы ограниченно годных во время военного положения военных. Рассказываем, где разрешено служить ограниченно годным и когда происходит переосвидетельствование на ВВК.

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Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. В зависимости от состояния здоровья при прохождении ВВК их могут признавать годными к военной службе, непригодными и ограниченно годными.

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Приказом № 490 расширили количество болезней и состояний, при которых люди считаются годными к службе. Также, прописали инструкцию о том, кто отвечает за перевод такого военного на должность, которая соответствует его состоянию и когда проводятся осмотры на ВВК ограниченно годных военнослужащих.

Ограниченно годные — где можно и где нельзя служить

Мобилизация ограниченно годных вполне законна и предусмотрена законодательством. Во время военного положения военно-врачебные комиссии руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе. Она предусматривает почти все болезни и когда военных надо исключить с учета, а когда они способны выполнять обязанности.

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Законом предусмотрено, что одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке врачи определяют где можно, где ни в коем случае нельзя служить ограниченно годному. Такое решение должны принимать с учетом:

  • военной специальности;
  • занимаемой должности;
  • возраста;
  • работы, которая фактически выполняется;
  • приспособленности к работе такого мужчины;

Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, непригодные к службе в:

  • десантно-штурмовых войсках;
  • плавсоставе;
  • морской пехоте;
  • спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

В то же время военнослужащие, признанные ограниченно годными к военной службе, пригодны к службе в:

  • частях (подразделениях) обеспечения;
  • ТЦК;
  • учреждениях, организациях;
  • учебных заведениях.
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Одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе ВВК принимает постановление о годности к военной службе по военной специальности.

Порядок прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны ВВК ограниченно годными к военной службе, определяется Положением № 1153 о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Указом Президента Украины и Инструкцией об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденной приказом Министра обороны Украины № 170.

Направление на ВВК ограниченно годных

В случае признания ВВК военнослужащего ограниченно годным к военной службе и непригодным к военной службе по военной специальности, для определения возможности военнослужащего по состоянию здоровья в должности выполнять обязанности военной службы, командир может направить его на медицинский осмотр ВВК с обязательным указанием в направлении цели медицинского осмотра ВВК — определение годности к военной службе по военной специальности (с указанием должности, на которую перемещается военнослужащий, вида, рода войск (сил)).

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На такое обследование имеют право направлять командир (начальник) от командира отдельной воинской части, ему равных и выше.

На обследование направляют перед переводом на новую должность.

Кроме того, с целью медицинской и социальной реабилитации указанные лица могут быть переосвидетельствованы госпитальными (гарнизонными) ВВК ВМКЦ, но не ранее чем через 3 года после принятия постановления об ограниченной годности к военной службе.

Ограниченно годные — отправляют ли на фронт

Юрист Дмитрий Дончак пояснил, что законодательство не определяет понятие «боевая часть», а в отношении ограниченно годных применяются запрет служить в подразделениях, которые фактически выполняют наступательные действия. Но закон не предусматривает запрета находиться в штабе делопроизводителем, когда этот штаб находится на нуле.

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Предусмотрено, что установление ограниченной пригодности к военной службе в спецсооружениях не будет включать службу в подразделениях обеспечения. При этом режим безопасности в спецсооружениях достаточно высокий.

Кого мобилизуют в первую очередь и какие специальности нужны

Как сообщил начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко, для армии нужны мужчины всех специальностей и профессий.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры», — объясняет он.

Глава Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко объяснил, что все военнообязанные, которые не имеют права на отсрочку и пригодны или ограниченно пригодны к службе будут мобилизованными.

После мобилизации военных направляют в учебные центры, которые занимаются ими специальностями, и там военнослужащие еще раз проходят обследование. В случае, если такой военный признается непригодным к прохождению службы по этой специальности, например, ДШВ — его направляют обратно в ТЦК и распределяют на другую специальность.

По словам военного, они находятся на таких учениях 2−3 месяца. Только после этого соответствующих по специальности военных отправляют уже на место службы.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины военно-врачебная комиссия

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