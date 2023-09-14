Мобилизация в Украине. Какой статус ограниченно годных, где они могут и не могут служить и отправляют ли на фронт 14 сентября, 13:46 Мобилизация ограниченно годных: где можно и где нельзя служить после изменений в законодательство (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине Приказом № 490 изменили Расписание болезней и некоторые особенности статуса и службы ограниченно годных во время военного положения военных. Рассказываем, где разрешено служить ограниченно годным и когда происходит переосвидетельствование на ВВК.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. В зависимости от состояния здоровья при прохождении ВВК их могут признавать годными к военной службе, непригодными и ограниченно годными.

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Приказом № 490 расширили количество болезней и состояний, при которых люди считаются годными к службе. Также, прописали инструкцию о том, кто отвечает за перевод такого военного на должность, которая соответствует его состоянию и когда проводятся осмотры на ВВК ограниченно годных военнослужащих.

Ограниченно годные — где можно и где нельзя служить

Мобилизация ограниченно годных вполне законна и предусмотрена законодательством. Во время военного положения военно-врачебные комиссии руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе. Она предусматривает почти все болезни и когда военных надо исключить с учета, а когда они способны выполнять обязанности.

Законом предусмотрено, что одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке врачи определяют где можно, где ни в коем случае нельзя служить ограниченно годному. Такое решение должны принимать с учетом:

военной специальности;

занимаемой должности;

возраста;

работы, которая фактически выполняется;

приспособленности к работе такого мужчины;

Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, непригодные к службе в:

десантно-штурмовых войсках;

плавсоставе;

морской пехоте;

спецсооружениях ( за исключением подразделений обеспечения).

В то же время военнослужащие, признанные ограниченно годными к военной службе, пригодны к службе в:

частях ( подразделениях) обеспечения;

подразделениях) обеспечения; ТЦК;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе ВВК принимает постановление о годности к военной службе по военной специальности.

Порядок прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны ВВК ограниченно годными к военной службе, определяется Положением № 1153 о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Указом Президента Украины и Инструкцией об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденной приказом Министра обороны Украины № 170.

Направление на ВВК ограниченно годных

В случае признания ВВК военнослужащего ограниченно годным к военной службе и непригодным к военной службе по военной специальности, для определения возможности военнослужащего по состоянию здоровья в должности выполнять обязанности военной службы, командир может направить его на медицинский осмотр ВВК с обязательным указанием в направлении цели медицинского осмотра ВВК — определение годности к военной службе по военной специальности (с указанием должности, на которую перемещается военнослужащий, вида, рода войск (сил)).

На такое обследование имеют право направлять командир (начальник) от командира отдельной воинской части, ему равных и выше.

На обследование направляют перед переводом на новую должность.

Кроме того, с целью медицинской и социальной реабилитации указанные лица могут быть переосвидетельствованы госпитальными (гарнизонными) ВВК ВМКЦ, но не ранее чем через 3 года после принятия постановления об ограниченной годности к военной службе.

Ограниченно годные — отправляют ли на фронт

Юрист Дмитрий Дончак пояснил, что законодательство не определяет понятие «боевая часть», а в отношении ограниченно годных применяются запрет служить в подразделениях, которые фактически выполняют наступательные действия. Но закон не предусматривает запрета находиться в штабе делопроизводителем, когда этот штаб находится на нуле.

Предусмотрено, что установление ограниченной пригодности к военной службе в спецсооружениях не будет включать службу в подразделениях обеспечения. При этом режим безопасности в спецсооружениях достаточно высокий.

Кого мобилизуют в первую очередь и какие специальности нужны

Как сообщил начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко, для армии нужны мужчины всех специальностей и профессий.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры», — объясняет он.

Глава Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко объяснил, что все военнообязанные, которые не имеют права на отсрочку и пригодны или ограниченно пригодны к службе будут мобилизованными.

После мобилизации военных направляют в учебные центры, которые занимаются ими специальностями, и там военнослужащие еще раз проходят обследование. В случае, если такой военный признается непригодным к прохождению службы по этой специальности, например, ДШВ — его направляют обратно в ТЦК и распределяют на другую специальность.

По словам военного, они находятся на таких учениях 2−3 месяца. Только после этого соответствующих по специальности военных отправляют уже на место службы.