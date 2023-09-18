Электронный воинский учет. Какие персональные данные добавят в Реестр призывников и военнообязанных 18 сентября, 19:47 Мобилизация в Украине: какие данные будут собирать о мужчинах для электронного воинского учета (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине вводят работу электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Депутаты предлагают внести изменения в законодательство, чтобы расширить перечень данных, которые будут собираться в него для учета.

Закон О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов определяет возможность доступа территориального центра комплектования и социальной поддержки к таким государственным реестрам, как МВД, налоговой инспекции, Министерства образования и науки, судебных реестров и данных офиса Генпрокурора для получения данных о призывниках, военнообязанных и резервистов.

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Постановление КМУ № 1487 относительно Порядка воинского учета определяет, из каких именно реестров будут получены данные для Единого реестра военнообязанных.

Новый проект закона № 10062 за авторства коллегии авторов во главе с председателем Слуги народа Давидом Арахамией существенно расширяет список данных, которые будут внесены в электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

«Существует необходимость на уровне законов усовершенствовать процедуру информационного взаимодействия между государственными реестрами, а также ввести электронную процедуру приобретения военнослужащими статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины», — подчеркивают авторы закона.

Авторы отмечают, что новые усовершенствования усовершенствуют и упростят Проект Закона разработан с целью законодательного процедуру информационного взаимодействия между государственными реестрами, установления возможности подачи заявления (обращения) в бумажной или электронной форме в соответствующие государственные органы для получения статуса УБД, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

«Задачей законопроекта является уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины», — указывают депутаты в пояснительной записке.

Какие данные о мужчинах собирают в электронный реестр призывников

Законопроектом предлагают собирать данные обо всех допризывниках, призывниках, военнообязанных и резервистах и получать данные о всех гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет. Ранее, в законе Об электронном реестре призывников данные собирали с 18 лет.

Постановлением № 1493 от 30 декабря 2022 г. О проведении верификации некоторых реестровых данных утверждены данные, которые запланировано синхронизировать для создания Единого реестра призывников.

Однако, коллектив авторов уточняет список собираемых данных — их число более широкое для упрощения получения военными льгот и статуса УБД, инвалидности из-за войны и пенсии.

Статья 6 уточняет, что заносятся и хранятся в базе данных Реестра следующие сведения:

1) персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

2) служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

3) данные о потребности в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Законодательство предусматривает, что согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется. Органам ведения Реестра запрещается собирать, вносить в Реестр и хранить в базе данных Реестра сведения, не предусмотренные именно этим законом.

Для Электронного Реестра собираются следующие персональные данные мужчин:

1) фамилия;

2) собственное имя (все имена собственные);

3) отчество (при наличии);

4) дата рождения;

5) место рождения;

6) пол;

7) место жительства и место пребывания;

7−1) номера средств связи и адреса электронной почты;

8) сведения о родителях (усыновителей), опекунов, попечителей и других представителей (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);

8−1) сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);

9) реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);

9−1) сведения о гражданстве;

10) сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

11) сведения о признании лица недееспособным (восстановление дееспособности);

12) сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

13) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

14) оцифрованный образ лица лица;

15) сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины;

16) сведения об образовании и специальности;

17) сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

18) сведения о привлечении к уголовной ответственности (сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления);

18−1) дата и номер, краткое содержание протокола и / или постановления в отношении лица по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

19) сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

20) сведения о наличии (отсутствии) судимости;

21) уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

22) сведения о статусе ветерана войны;

23) сведения по владению иностранными языками;

24) сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

25) сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

26) сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

27) сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

28) сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством;

29) сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;

30) сведения о судовые документы, международные удостоверения на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого ранее выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;

31) сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;

32) сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению — исполнительные документы;

33) сведения о лицах пропавших без вести.

Служебные данные призывника, военнообязанного и резервиста, которые собираются в Реестр:

1) выполнение воинского долга и прохождения военной службы;

2) военно-учетные признаки, перечень которых определяется Порядком ведения Реестра, утвержденным Держателем Реестра;

3) заключение (решение) о прохождении медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы);

4) прохождение гражданином Украины альтернативной (невоенной) службы в соответствии с законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе;

5) сведения об участии в боевых действиях.