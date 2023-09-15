Общая мобилизация. Как женщинам стать на воинский учет, какие документы нужны и каких специальностей это касается 15 сентября, 08:04 Мобилизация женщин: какие документы нужны для постановки на воинский учет, кому идти в ТЦК (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Украине женщины некоторых специальностей должны стать на воинский учет с 1 октября. Рассказываем, кого это касается, какие документы нужны для постановки на учет, кого могут мобилизовать и когда может быть ответственность.

Изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которые определяют необходимость женщин становиться на воинский учет, были приняты 7 октября 2022 года. На учет становятся женщины с медицинским образованием и специальностями, которые утверждены законодательством. Женщины с другими специальностями могут добровольно становиться на учет и мобилизоваться, если такие специальности будут нужны в Силах обороны.

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Какие документы нужны женщинам, чтобы стать на воинский учет, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на Facebook.

Как стать на воинский учет женщин

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

«Постановка на воинский учет — это не мобилизация женщин медиков. Это выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве», — подчеркнули коммуникационщики Сухопутных войск ВСУ.

Процедура регистрации на воинский учет осуществляется в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Необходимые документы:

заявление о постановке на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка с работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документ об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3×4.

Когда женщина приходит в ТЦК стать на воинский учет, на нее заводят личное дело. Далее ее должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как и у мужчин: должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Единственное отличие — женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.

Военный учет женщин — как идти в ТЦК

Законодательством предусмотрено, что учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения подают список таких женщин в ТЦК, на территории ответственности которых они расположены.

На этой основе женщинам вручают временные удостоверения (без определения степени их пригодности для выполнения воинского долга и отметки о постановке на учет), а их вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется ТЦК, когда женщины приходят туда лично. Срок действия таких удостоверений — 30 суток.

Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в ТЦК, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их проживания, для постановки на воинский учет.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий ТЦК с целью постановки их на воинский учет военнообязанных.

Кто приходит в ТЦК — специальности

С 1 октября на воинский учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. Военный учет женщин 2023 регулируется указом Министерства обороны Украины № 35.

Согласно новому порядку воинского учета, женщины с другими специальностями, родственными с военной, могут стать на учет по собственному желанию.

В перечень специальностей или профессий, при которых женщины должны стать на воинский учет и могут быть мобилизованы входят следующие:

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, а также медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

специальность стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

специальность биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

специальность физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.

Полный список специальностей указан в законе.

Мобилизация женщин и уклонение

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

За нарушение военнообязанными правил воинского учета во время военного положения, на них может быть наложен штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) (статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях).