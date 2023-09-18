Вывод вне штата. На каких основаниях выводят в распоряжение и получают ли военные выплаты 18 сентября, 15:48 Вывод в распоряжение — основания для пребывания вне штата и когда восстанавливают выплаты (Фото:REUTERS/Stringer)

В Украине военные всех видов службы могут быть выведены в распоряжение командира и лишены выплат. Для этого законодательство предусматривает отдельные основания, а также основания для возвращения к службе и восстановления выплат.

Вывод вне штата в Украине больше всего чувствуют военные, которые находятся в таком статусе месяцами, ведь военнослужащие в распоряжении не получают ежемесячного денежного вознаграждения.

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Часто пребывание в распоряжении связано с переводом или ранением, однако законодательство предусматривает еще много других оснований для того, что командир вывел военного вне штата личного состава воинской части.

Эксперты Юридической сотни рассказали NV, что в Украине закреплена законом выплата денежного обеспечения военным, выведенным вне штата по самому распространенному основанию — лечение из-за ранения.

«Пребывание военнослужащих на длительном лечении является основанием для зачисления в распоряжение. Здесь возникает определенная коллизия, ведь в соответствии с приказом МОУ, военнослужащему, зачисленному в распоряжение, денежное обеспечение выплачивается в размере того денежного обеспечения, которое он получал в соответствии со своей занимаемой должностью, но не более чем два месяца», — сообщили юристы.

В течение лета были приняты изменения в законодательство относительно выплат военным во время лечения. Поэтому даже в случае вывода вне штата, военный сохраняет денежное обеспечение.

Однако, вывод вне штата военных в Украине возможен не только из-за лечения. Перевод в распоряжение возможен по нескольким десяткам других оснований.

Вывод вне штата военного — основания

Специалисты поделились полным перечнем оснований вывода за штат и объяснили, как при этом меняются выплаты.

Основаниями для зачисления военнослужащего в распоряжение командира являются:

1) расформирование воинской части или сокращение штатных должностей, если до конца этих мероприятий не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании высвобожденных военных;

2) если должность относится к номенклатуре назначения низшего должностного лица и не является вакантной, а также к номенклатуре назначения командира воинской части А0515;

3) понижение в должности как дисциплинарное взыскание или назначение на низшую должность на основании заключения аттестации, если невозможно сразу назначить военнослужащего на низшую должность;

4) возвращение депутатов, которые являются военнослужащими, после окончания срока их депутатских полномочий;

5) возвращение военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятий, учреждений, организаций, государственных и коммунальных учебных заведений;

6) возвращение военнослужащих, которые были направлены за границу для службы или обучения, при невозможности назначения на должность;

7) окончание срока пребывания военнослужащих на должностях научно-педагогических и научных работников высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и неизбрание их на указанные должности по результатам нового конкурса;

8) отмена допуска к государственной тайне — до решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы;

9) отчисление слушателя дневной формы обучения из высшего учебного заведения;

10) признание военнослужащего ВВК непригодным или ограниченно годным к военной службе — до увольнения с военной службы;

11) если в особый период выпускники высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высших учебных заведений после завершения обучения не могут быть непосредственно назначены на должности;

12) офицеры запаса, призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава, — до назначения на должности;

13) прекращение полномочий Министра обороны, на должность патронатной службы которого был назначен военнослужащий, — при невозможности назначения на должность;

14) пребывание с близкими лицами в прямом подчинении, если в течение месяца невозможно назначить на должность, исключающую прямое подчинение;

15) обучение военнослужащих на дневной форме в высшем учебном заведении другого военного формирования — до окончания обучения;

16) отстранение военнослужащего от должности во время досудебного расследования или судебного производства — до окончания срока применения или до его отмены;

17) если в отношении военнослужащих применены меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены арест или содержание в дисциплинарном батальоне, до отмены или изменения меры пресечения или до вынесения судом приговора или отбывания наказания;

18) если военнослужащие отсутствуют более десяти суток — до возвращения в воинскую часть (если не принято иное решение о дальнейшем прохождении ими военной службы) или до дня вступления в силу решения суда о признании их безвестно отсутствующими или объявления умершими, или до дня вступления в законную силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы;

19) если военнослужащие находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, приобретенной в особый период, или в плену как заложники или интернированные лица — до их возвращения;

20) пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям) — до окончания отпуска.

Иногда узнать о выводе вне штата военный может из-за прекращения выплат. Стоит выяснить основания перевода в распоряжение и оперативно решить все вопросы.

Вывод за штат — какие выплаты раненым военным

Закон Украины предусматривает, что зачисление военнослужащих приказом по личному составу в распоряжение командира происходит, если военные находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью.

До июля 2023 года военные в распоряжении из-за ранений не получали вообще никаких выплат.

Как пояснили юристы, сейчас денежное обеспечение военнослужащим (кроме срочной службы), зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, выплачивается в размере денежного обеспечения, которое военнослужащие получали по занимаемым должностям до зачисления в распоряжение, но не более чем два месяца.

Денежное обеспечение военнослужащим после пребывания в распоряжении более двух месяцев выплачивается в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет, за исключением случаев продления сроков выплаты по решению Министра обороны Украины.

Однако, существуют нюансы по выплате 100 тысяч гривен за ранение военным, которые получили его во время защиты Родины.

«Несмотря на указанные положения, если ты лечишься в связи с ранением, полученным при защите Родины, то даже находясь на лечении более 2-х месяцев, все равно должен получать за время стационарного лечения или отпуска по состоянию здоровья в случае тяжелого ранения дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс грн и ежемесячное денежное обеспечение в размере, в котором ты его получал (-ла) по последней занимаемой должности до зачисления в распоряжение», — пояснили в Минобороны.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.