Ограниченно годные и электронный учет. Кого мобилизуют с 1 сентября, отправляют ли на фронт с ТЦК и какие изменения ожидаются 11 сентября, 15:35 Мобилизация с 1 сентября: кого призывают, когда отправляют на фронт и какие изменения запланированы (Фото:facebook.com/okPivden)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. С осени внедряются некоторые новые особенности мобилизации, а министр обороны анонсировал реформирование процедур.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация введены с 24 февраля 2022 года, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть направлены в Силы Обороны, если их признают годными по состоянию здоровья.

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После объявления всеобщей мобилизации, территориальные центры комплектования и социальной поддержки проводят оповещение мужчин путем вручения повесток, военно-врачебные комиссии определяют пригодность к военной службе.

В конце августа 2023 года Приказом № 490 изменено Расписание болезней, и увеличено количество болезней, при наличии которых можно проводить мобилизацию.

Мобилизация — кого могут призвать осенью в Украине

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин. Мужчины, которые переехали в другую административную единицу по работе и ВПО часто не становятся на воинский учет в ТЦК по новому месту жительства.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

Таким образом, в Украине мобилизуют следующие категории военнообязанных:

1) годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

2) годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе после срочной службы, закончили военную кафедру или высшие военные учебные заведения;

3) призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

4) женщины-военнообязанные до 60 лет;

5) женщины от 18 лет — добровольно, если их специальность нужна и они пригодны по состоянию здоровья к службе;

6) Женщины с 18 лет — на контракт, если они имеют родственную специальность и пригодны по состоянию здоровья;

7) снятые с воинского учета — после уплаты штрафа за то, что не стали на учет в предусмотренный законом период;

8) исключенные с воинского учета мужчины, если они признаны годными или ограниченно годными во время военного положения, а также если они не воспользовались правом на отсрочку, и если они не осуждены за тяжкое преступление.

Кого и когда отправляют на фронт с 1 сентября

Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин отметил, что на улицах нельзя вручать мобилизационные распоряжения, обходя таким образом процесс уточнения данных и определения годности к службе на ВВК.

«Когда он приедет туда, а в воинской части спрашивают, где личное дело, ВВК о вашей пригодности? Даже если работник ТЦК договорится, в части такого человека не примут — не нужен граждан, которого сегодня условно принимают, а завтра увольняют», — отметил Истомин.

Тем не менее, увольнение такого военного по законам Украины непростое. Необходимо, чтобы у него было основание, предусмотренное статьей 26 закона Украины о Воинской обязанности и военной службе. Кроме того, увольнение с военной службы не происходит за один день — после написания рапорта необходимо, чтобы он прошел по подчинению несколько человек.

Все военнообязанные мужчины, которые получают повестки об уточнении данных, должны явиться в ТЦК, если не имеют уважительных причин этого не делать. Во время уточнения данных оказывается, есть ли у человека отсрочка от мобилизации. Если она есть, то направлять таких людей на ВВК и мобилизовать — запрещено законом.

Если отсрочки нет, мужчин отправляют на ВВК, где определяется уровень пригодности к военной службе. Перед началом осмотра необходимо предоставить врачам медицинские заключения и выписные эпикризы из государственных учреждений, которые есть у мужчины, отметила начальник медицинской службы сектора комплектования Полтавского областного ТЦК майор медицинской службы Жанна Дрига.

«Врачебная комиссия изучает документы из медучреждений по месту жительства человека и пребывания на учете. Речь идет об амбулаторной медкарте, выписки из медкарты участкового врача, результаты предварительных обследований и осмотров из поликлиник и т. д. », — рассказала Жанна Дрига.

Если ВВК признает мужчину годным или ограниченно годным к военной службе, его могут мобилизовать. Начальник ТЦК подписывает мобилизационное распоряжение и назначается отправка в учебный центр. Сразу на передовую из ТЦК не отправляют никого, сначала в Учебном центре проверяют состояние здоровья мобилизованных и распределяют по местам службы. Если человек уже имеет опыт военной службы, его могут сразу направить в воинскую часть, все остальные проходят обучение в течение месяца или более, если этого требует специальность.

Мобилизация — какие изменения запланированы

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на телемарафоне предложил СНБО убрать формулировку «ограниченно годный». Граждане Украины, которые имеют проблемы со здоровьем, могут нести службу, но не на передовой. По его словам на ВВК здоровых признают непригодными, а больным украинцам предоставляют статус ограниченно годных.

«Относительно решения „ограниченно годен“: мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как „непригодные“, а гражданам Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки „ограниченно годен“. Это требует урегулирования», — рассказал омбудсмен.

Он уже выдвинул свое предложение и заседании СНБО, где Лубинец предложил исключить формулировку «ограниченно годный». По мнению омбудсмена, гражданин Украины должен быть или пригодным к военной службе, или непригодным.

По его словам, он дал рекомендацию на СНБО с целью урегулирования вопроса о пригодности через определение военных специальностей.

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, Минобороны намерено ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, цифровизировать военно-врачебные комиссии (ВВК), а также провести аудит всех направлений ведомства.

Он планирует такие изменения:

ввести электронный военный билет;

запустить единый реестр призывников;

цифровизировать военно-врачебные комиссии ( ВВК).

«ВЛК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Диджитал. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в диджитал: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», — рассказал Умеров.