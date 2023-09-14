Сколько служить в Украине. Кто из военных может увольнение с военной службы с осени и порядок действий 14 сентября, 17:39 Увольнение с военной службы: порядок, основания и срок службы во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года, мобилизационные процессы идут непрерывно. Из-за несовершенства законодательства, с 2022 года несколько раз Верховная рада вносила поправки в основания для увольнения военнослужащих.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы в Силы Обороны. Однако, продолжительность службы во время военного положения отличается от службы в мирное время, а оснований для увольнения законодательство предусматривает значительно меньше.

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Кроме того, летом 2023 года в Украине изменили сроки службы для некоторых категорий военнослужащих, а также изменили условия для увольнения, добавив некоторые нюансы к существующим статьям, отменив или предоставив новые основания для увольнения.

Сколько служить в Украине с осени 2023 года

Во время военного положения и в мирное время разные роды войск и военные разных званий предусматривают не одинаковые сроки для службы в Силах Обороны Украины. Кроме того, законодательство учитывает условия службы для выпускников ВВУЗ, военных кафедр и других ситуаций.

Срок службы для разных категорий военных такой:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях; контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

5 лет — для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

После последних изменений, военнослужащим, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы установили не менее 5 лет. До этого военные этой категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.

Во время военного положения военные срочной службы остаются на военной службе до конца военного положения, до демобилизации или пока не появится основание для увольнения.

С 31 июля вступили в действие изменения в законодательство, которые позволяют срочникам подписать контракт на службу после того, как заканчивается срок срочной службы.

Кроме того, они получили право на мобилизацию — тогда дальнейшую службу они проходят в статусе мобилизованных.

Военные, которые служат по контракту в случае его окончания автоматически продолжают служить по тому же контракту до окончания военного положения, приказа о демобилизации или появления оснований для увольнения.

Отметим, что по законодательству, все военнослужащие, которые были на службе или мобилизованы с 24 февраля 2022 года, служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться, если будут иметь основание, предусмотренное законом.

Увольнение военнослужащих — список оснований

Для военных, которые служат по контракту и для мобилизованных военных частично совпадает часть оснований для увольнения с военной службы во время военного положения.

Кроме основных четырех категорий, военные по контракту имеют право на увольнение по собственному желанию — если они граждане или подданные другой страны.

Во время военного положения военные могут уволиться по следующим основаниям:

1) по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;

2) из-за достижения предельного возраста несения службы;

3) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

4) по семейным обстоятельствам;

Больше всего оснований для увольнения военных — по семейным обстоятельствам.

По семейным обстоятельствам

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

у них есть жена (муж) с инвалидностью;

один из родителей (своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

на содержании военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Законопроект № 8169 внес комплексные изменения в закон Украины О воинской обязанности и военной службе. В частности, позволил увольнять в запас военных, которых ВВК признает временно непригодными с дообследованием через 6−12 месяцев. После дообследования после 6−12 месяцев они могут быть возвращены на военную службу в действительном статусе или в статусе ограниченно годного, или исключены из военной службы — если болезнь не излечивается.

Это касается военных по мобилизации и на контракте во время военного и особого положения.

Порядок увольнения с военной службы

В Украине процесс увольнения происходит «по команде», от непосредственного командира к лицу, которое имеет право принимать решение об увольнении военнослужащего.

Для освобождения необходимо собрать все необходимые документы и соблюдать алгоритм действий:

1) получение документов, подтверждающих основание для увольнения со службы, предусмотренные статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

2) подготовка заверенных нотариально копий документов;

3) написание рапорта на увольнение с военной службы;

В рапорте на увольнение с военной службы указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов ( необязательно, по желанию);

необязательно, по желанию); ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.

4) рапорт на увольнение предоставляется «по команде» — в порядке подчинения непосредственному командиру. Командир должен поставить подпись и направить рапорт с документами дальше «по команде».

Такая процедура до того момента, пока рапорт дойдет до должностного лица, принимающего решение об увольнении.

5) военному согласовывают увольнение и присылают ответ в часть, или не согласовывают и присылают ответ;

6) в случае согласования, военный сдает снаряжение и оружие, получает выплаты и документы. В случае отказа на увольнение, военный может повторить процедуру.

В случае, когда в увольнении отказывают, юристы советуют получать письменный отказ и обращаться в Минобороны и Генштаб с жалобами, а в случае затягивания сроков — в суд. Для этого стоит иметь поддержку адвоката.