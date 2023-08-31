Порядок с 1 сентября. Какие есть виды отпуска у военных, кому увеличили сроки, кому упростили процедуру 31 августа, 17:49 Отпуска военных: кто имеет право с 1 сентября, какие виды и сроки, кому упрощают порядок получения (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военные имеют право на отпуск во время военного положения. Изменения в законодательство в течение 2022−2023 годов увеличили сроки отпусков. Кроме того, право на отпуск получили отдельные категории военных, которые до этого не могли уйти в отпуск.

На день объявления военного положения в Украине в Вооруженных силах и других видах Сил Обороны на службе были военные срочной и контрактной службы. Все военные, в том числе мобилизованные во время военного положения не имеют определенных сроков службы — она продолжается до конца военного положения или приказа о демобилизации.

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Постепенно, военные, у которых не было такого права, получили право уйти в отпуск — если выполняются строгие условия, предусмотренные законодательством. Также, сроки отпусков расширили, изменив законодательство.

Юристка ОО Юридическая сотня Ирина Подреза объяснила NV, как изменился порядок предоставления отпусков мобилизованным военным, контрактникам, срочникам и курсантам во время военного положения

«Ранее военнослужащие имели возможность получить ежегодный отпуск во время военного положения только на 10 дней. Сейчас срок такого отпуска увеличился до 30-ти дней. Такой отпуск предоставляется без учета времени на дорогу, которая может занимать не более двух суток в один конец», — объясняет она.

Такая часть ежегодного отпуска в период действия военного положения предоставляется частями — за один раз не более 15 дней отсутствия.

Какие виды отпусков доступны военным

Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили, какие виды отпусков в целом доступны мобилизованным, и как подавать рапорт для их получения.Во время военного положения военнослужащим может предоставляться:

часть ежегодного основного отпуска;

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;

отпуск военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами;

отпуск по уходу за ребенком;

отпуск в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения.

Юрист Ирина Пидреза также объяснила, в чем заключаются последние изменения в продолжительности отпусков, которые урегулировал законопроект № 9342. Военным после изменений законодательства предоставили или увеличили сроки таких отпусков:

мобилизованные военные и контрактники — часть ежегодного отпуска 30 дней ( до 30 июня было — 10 дней);

до 30 июня было — 10 дней); курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний ( до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30); срочникам — 30 дней отпуска ( до 30 июня не было вообще, в мирное время — 10 дней).

Время пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью, или в отпуске для лечения после ранения не может быть больше, чем 4 месяца. Исключение — случаи, когда законодательством предусмотрены большие сроки пребывания на лечении.

Приказы командиров (начальников) воинских частей о предоставлении ежегодных основных отпусков издаются не позднее чем за две недели до установленного графиком отпусков срока на основании рапорта военнослужащего, рассмотренного его прямым начальником.

Упрощение получения отпусков по состоянию здоровья

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, некоторые рапорты военных об отпуске, отпуске или увольнении будут подаваться и храниться онлайн.

Какие документы будут храниться и передаваться онлайн:

именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки;

справки об обстоятельствах травмирования военных;

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выписки из приказов воинской части.

Отныне получение отпуска для лечения ускоряется — рапорт подается онлайн. По заключению ВВК военным благодаря электронной системе будет предоставляться отпуск для лечения в связи с болезнью, или отпуск для лечения после ранения.

Военному не дают отпуск — что делать

Ирина Подреза объяснила, что военные уже должны предоставлять длинные отпуска своим подчиненным. Однако, на случай, если начальник отказывается дать отпуск, или не дает его на новый более долгий срок — у военного есть возможность действовать.

«Нужно начинать с рапорта к командованию. Такой рапорт обязательно нужно подавать непосредственному руководству», — отмечает юрист.

Рапорт непосредственному руководству подается в двух экземплярах — один военнослужащий хранит у себя как доказательство, что он действительно обращался с данным рапортом.

Рапорт военнослужащего, подписанный командиром подразделения, по подчиненности подается для принятия решения командиру воинской части через штаб воинской части.

«В случае, если рапорт не принимается, игнорируется или не рассматривается, нужно обращаться с жалобами в вышестоящие инстанции, в том числе и в Министерство обороны Украины», — подчеркивает она.

Приказы командиров (начальников) воинских частей о предоставлении ежегодных основных отпусков издаются не позднее чем за две недели до установленного графиком отпусков срока на основании рапорта военнослужащего, рассмотренного его прямым начальником.