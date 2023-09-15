Отсрочка и спецучет. Кто может бронировать работников, сколько оно длится и кого запрещено бронировать в Украине 15 сентября, 17:51 Всеобщая мобилизация: кто имеет право на бронирование и кого нельзя забронировать осенью 2023 года (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине некоторые учреждения и организации имеют право предоставлять отсрочку военнообязанным работникам. Правительство определило критерий организаций, которые имеют право бронировать от мобилизации своих работников. Также, законодательство предусматривает, кого нельзя забронировать во время войны.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Женщины, которые получили военную специальность после военной службы или после обучения в ВВУЗ или на военной кафедре также считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Женщины медицинских специальностей и профессий с 1 октября 2023 года обязаны стать на воинский учет в ТЦК по месту жительства.

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Во время военного положения некоторых работников предприятия, учреждения и организации могут бронировать от мобилизации. Такие мужчины и женщины становятся на спецучет в ТЦК и получают соответствующие удостоверения о бронировании. Процесс регулируется постановлениями правительства и законами Верховной Рады.

Кто может бронировать работников

В Украине Приказом Минэкономики № 952 утверждены критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики.

Бронировать работников могут предприятия критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины или обеспечения деятельности чего-то, что занимается обороной.

Таким образом, необходимо, чтобы предприятие подпадало под критерии из списка:

проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;

осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

осуществляет такой вид производства или предоставляет такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или предоставления услуг в сфере формирования и/или реализации политики которой обеспечивает Минэкономики.

Кроме того, сроки рассмотрения обращения предприятия по бронированию сокращается вдвое — до 10 рабочих дней с момента получения документов. Для этого все документы должны быть собраны и оформлены в соответствии с требованиями.

Сколько длится бронирование для украинцев в Украине

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для военнообязанных, которые работают:

1. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

2. На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

3. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кого нельзя забронировать с сентября

Существуют две категории работников, которые не получают отсрочку из-за бронирования на работе, даже если организация может предоставить бронирование. Такие распоряжения дало высшее военное руководство и именно такое условие предусмотрено законодательством Украины. Запрещено бронировать две категории работников:

те, которые не получают бронирование из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он подал Минобороны;

лица, которые уже имеют право или получить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По военной специальности военнообязанных мужчин — в письме Минобороны № 220/1469 от 11.03.2022 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования тех мужчин, которые имеют дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности зашифрованы такими кодами:

Рядового, сержантского и старшинского состава: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

Офицерского состава по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.