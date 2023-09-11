Ограничения изменили. Кого ВВК признают годными по новым правилам — список болезней и условий
Мобилизация: кого признают годными на ВВК по Приказу 490 и как изменился список болезней (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Украине изменили особенности определения годности к военной службе во время военного положения. Кроме обновления Расписания болезней, в порядке проведения ВВК изменили некоторые особенности по отдельным статьям — некоторые после изменений всегда означают пригодность к военной службе, другие — непригодность.
В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года. Мобилизация проводится после уточнения данных мужчин в территориальных центрах комплектования и определения их пригодности к военной службе на военно-врачебной комиссии.
Из-за коррупции в ТЦК и на ВВК, многие мужчины получили решение о непригодности и уклонились от мобилизации, и в Украине проводят реформирование работы ВВК, которое продолжается с весны 2023 года. В конце августа 2023 года Приказом Минобороны № 490 внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которые касаются не только расписания болезней, но и проведения ВВК и определения по отдельным статьям.
Кого признают временно непригодным по приказу № 490
После принятия Приказа № 490 и соответствующих изменений, постановление «Непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев» принимается в случаях, когда для восстановления годности (ограниченной годности) к военной службе необходим срок от 6 до 12 календарных месяцев. На военное время это касается таких статей Расписания болезней:
- 7 — Состояния после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных болезней или хирургического лечения;
- 11 — Состояния после хирургического лечения, проведения цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;
- 12-г — Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма (D50-D89), их последствия. Состояния после перенесенных острых болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;
- 13-д — Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Е00- Е90), их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний;
- 24 — Состояния после перенесенных острых болезней нервной системы или хирургического лечения;
- 32 — Состояния после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения;
- 37 — Состояния после перенесенных острых болезней уха и сосковидного отростка или хирургического лечения;
- 44 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения;
- 48 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов дыхания или хирургического лечения;
- 56 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов пищеварения, хирургического лечения;
- 59 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения (фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз розовый, многоформная эритема, парапсориаз);
- 65 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, хирургического лечения;
- 72 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней мочеполовой системы, хирургического лечения;
- 81 — Состояния после проведенного лечения по поводу травм, отравлений и некоторых других последствий действия внешних факторов.
Кого признают годными по приказу № 490
Положение предусматривает, что в военное время по статьям (пунктам статей) Расписания болезней, предусматривающих индивидуальную оценку пригодности или ограниченную пригодность к военной службе лиц, прошедших медицинский осмотр по графам II, III, ВВК принимает постановление «годен к военной службе». До изменений, исключения касались отдельных статей, однако теперь они отменены. Статьи по которым теперь также могут мобилизовать:
- 2-в — клинически вылеченный туберкулез;
- 4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
- 5-в — бессимптомный ВИЧ;
- 13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- 14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
- 17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
- 21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
- 22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.
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