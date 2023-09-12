Всеобщая мобилизация. Кого призывают в первую очередь и направляют в ДШВ, кто вручает повестки и сколько идет обучение 12 сентября, 13:43 Мобилизация: как вручают повестки, кого мобилизуют и направляют в ДШВ и сколько длится обучение (Фото:38 отдельная бригада морской пехоты Владимир Болестев)

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, им запрещен выезд из Украины и они могут быть мобилизованными.

В течение 2023 года был принят новый порядок воинского учета мужчин, предоставлена возможность работниками ТЦК вручать повестки независимо от места учета мужчины, изменены основания для отсрочки и Расписание болезней, по которым определяется пригодность к военной службе в мирное время и военного положения.

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Мобилизация проводится с 24 февраля 2022 года непрерывно, мобилизованные должны проходить обучение и отправляются на фронт для защиты Украины.

Как сообщил начальник Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко, областной ТЦК создает патрули из Нацполиции и военных для вручения повесток, а тех, кто уклонился от проверки данных доставляют в ТЦК сразу для прохождения ВВК без проверки учетных данных.

Кто вручает повестки на улицах

Повестки на улицах вручают патрули из нацполиции и военных, сформированных начальником ТЦК области. По словам военного, Национальная полиция проводит разъяснения для тех, кому вручают повестку.

«Было распоряжение начальника областного ТЦК по патрулированию. Для выполнения этой задачи к нам были направлены полицейские. Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают. Поэтому, если военнообязанный не идет к нам, то мы идем к нему. Чтобы их оповестить. И при этом ставим задачу патрульным, чтобы они разъясняли военнообязанным, если у них есть право на отсрочку, то они должны прибыть в ТЦК с документами, чтобы подтвердить это право. То есть, патрульные обязаны проводить разъяснительную работу, чтобы не было так, как недавно в Полтаве», — пояснил он.

Лица с инвалидностью или непригодные по состоянию здоровья не могут быть мобилизованы, однако они все равно приходят в ТЦК для уточнения своих учетных данных. Однако, можно мобилизоваться добровольно, если такое лицо само приходят в ТЦК и пишет соответствующее заявление.

«Лица с инвалидностью — однозначно нет. Если они хотят служить — направляем на ВВК и там комиссия решает могут ли они служить. Непригодные к военной службе по состоянию здоровья — так же. Если человек желает служить, то пишет заявление, иначе мы не можем такого человека призвать», — добавил начальник ТЦК.

Он рассказал, что мобилизовать мужчин старше 60 лет не может, потому что по закону проходить военную службу можно только до 60 лет. А многодетных военнообязанных можно призвать, но если они сами пишут заявления.

«А еще я требую заявление от его жены, потому что были случаи, когда из-за каких-то недоразумений с женой, проблем в семье, мужчина писал заявление на мобилизацию, его призывали, а потом ко мне приходила жена с детьми и начинали требовать вернуть мужа обратно», — отметил он.

Кого мобилизуют и сколько добровольцев идет в ТЦК

В Кременчуге 90% мобилизованных приходят по повестке и проходят стандартный призыв. Добровольцев в ТЦК приходит только 10%, объясняет начальник ТЦК.

Все, кто не имеет права на отсрочку и кого признают годными или ограниченно годными мобилизуются.

«С начала полномасштабного вторжения в основном призывались добровольцы. Потом их численность уменьшилась. На сегодня добровольцев примерно 10% от всех, кого мобилизуют.

Все, кто прошел ВВК, признан годным и не имеет право на отсрочку, однозначно будут призывать. Те кто ограниченно годны — смотрим, какая у него статья, какие ограничения, и тогда уже согласовываем с областным ТЦК и они нам определяют, куда их можно направить. Потому, что были такие воинские части, которые принимали и ограниченно годных", — говорит он.

Если лицо, получившее повестку, не появляется в ТЦК, его заносят в базу данных Нацполиции и доставляют принудительно для уплаты штрафа. Роман Сушко сообщил, что таких лиц отправляют на прохождение ВВК и могут мобилизовать, если они пригодны или ограниченно пригодны к службе.

«На всех военнообязанных, которым вручены повестки, но они не прибыли в определенное время, мы передаем документы в правоохранительные органы. Их вносят в базу „Армор“ и если полиция находит такого военнообязанного, то правоохранители привозят его к нам для составления админпротокола и вручения повестки для прохождения ВВК. Буквально вчера полицейские задержали такого военнообязанного, привезли его к нам, мы ему вручили повестку на прохождение ВВК. Сегодня он начал ее проходить. Если признают годным, то будет призван на военную службу», — говорит он.

Мобилизации подлежат следующие категории мужчин:

годные и ограниченно годные в возрасте от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

годные и ограниченно годные в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в ВВУЗ или на военной кафедре;

годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 60 лет — на контракт;

снятые с воинского учета мужчины до 60 лет;

исключенные с воинского учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

На сегодня нет никаких дополнительных волн и никакого усиления темпов. Территориальным центрам комплектования определены плановые задачи по комплектованию воинских частей офицерами, сержантами, солдатами и техникой из национальной экономики.

Мобилизация — кого направляют в ДШВ и сколько длится обучение

Приказ № 402 и № 490 определяют, какие по состоянию здоровья военнообязанные могут служить в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, водолазами или пилотами. Если человек пригоден по состоянию здоровья, его могут направить на службу в ДШВ. Начальник Кременчугского ТЦК объяснил, что для таких мужчин другой отбор происходит в учебных центрах ДШВ, и их могут вернуть в ТЦК.

«Если мобилизованного направляют в учебные центры Десантно-Штурмовых войск, надо пройти отбор. Если он получает отказ, то ТЦК распределяет такого человека в другой учебный центр.

Я туда ездил лично старшим от областного ТЦК и видел, как там принимают. Отбор проводится очень серьезный, поэтому не каждый туда может попасть. Даже если очень желает служить в ДШВ, он может туда не попасть. Тщательно отбирают военнообязанных потому, что их, в частности, направляют на обучение за границу. Если же мобилизованный туда не попадает, то мы его перенаправляем в другой учебный центр", — объясняет он.

Сразу после мобилизации всех мужчин и женщин направляют в учебные центры. По словам военного, они находятся на таких учениях 2−3 месяца. Только после этого соответствующих по специальности военных отправляют уже на место службы.

Кроме того, ТЦК отправляет в боевые части своих работников, если они пригодны к службе. По словам полковника Романа Сушко, такие отправки происходят постоянно, а в роте охраны ТЦК работают ограниченно годные и военные с инвалидностью.

«В роте охраны военкомата на 100% остались или инвалиды, или те, кто решением ВВК признаны ограниченно годными к военной службе и переведены к нам из боевых воинских частей. А мы, соответственно, всех, кто был пригоден и не имел инвалидности, отправили в боевые воинские части. Это происходит постоянно. Например, если областной ТЦК комплектует батальон и не хватает офицеров, солдат, сержантов, то приходит распоряжение, мы отбираем нужное количество военнослужащих и переводим их на комплектование в ту воинскую часть. Очень много офицеров, сержантов и солдат уже таким образом переведены. За время полномасштабной войны я уже около 300 человек таким образом поменял», — пояснил военнослужащий.

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