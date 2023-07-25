Чубаров назвал объект в Севастополе, от удара по которому оккупанты пострадают больше всего 25 июля, 16:28 Пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе после атаки дронов, 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS)

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV назвал объект в Севастополе, от удара по которому оккупанты пострадают больше всего.

«Штаб Черноморского флота России. Это ставка этих российских шакалов, варваров. И если бы он был абсолютно уничтожен, я думаю, был бы очень мощный и военный, и моральный эффект», — сказал Чубаров в эфире Radio NV в ответ на соответствующий вопрос.

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20 июля СМИ сообщали, что во временно оккупированном Севастополе слышны звуки стрельбы и взрывов.

Перед этим о взрывах в Севастополе сообщалось 16 июля.

24 июля, оккупанты заявили о попадании в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотников. По его версии, 11 дронов «нейтрализовали».

Оккупанты «в целях безопасности» приостанавливали движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, а также анонсировали «эвакуацию» сел в радиусе пяти километров от места взрывов.

22 июля, возле поселка Октябрьское в 43 км от Симферополя, прозвучала серия взрывов, после чего там вспыхнул пожар.

Оккупационные «власти» Крыма заявили, что в результате удара БПЛА там «произошла детонация на складе боеприпасов». Оккупанты объявили эвакуацию населения в радиусе 5 километров от места взрывов, и на некоторое время останавливали движение по Крымской железной дороге.

В ВСУ в то же время подтвердили уничтожение нефтебазы и складов российской армии в Октябрьском.

19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова вспыхнул пожар — начал гореть и взрываться склад боеприпасов армии РФ возле Старого Крыма.

Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и планировали эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов. Отселили жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Украинская власть взрывы не комментировала. В ГУР заявили, что «комментарий» от имени главы разведки Кирилла Буданова о якобы причастности СБУ и ГУР — фейк.

По данным издания Крым.Реалии, по состоянию на 20 июля детонация продолжалась, но реже.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

