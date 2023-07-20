В Севастополе слышны взрывы и стрельба — СМИ
Севастополе слышны взрывы (Фото:https://ua.krymr.com)
В четверг, 20 июля, во временно оккупированном Севастополе слышны звуки стрельбы и взрывов, сообщает Крым.Реалии.
Громкие звуки разрывов слышны из района Казачьей бухты.
Оккупанты не сообщали об учениях в городе.
В ОК Юг заявляли, что «сезон бавовны мы анонсировали».
"Мы его продолжаем и с нескрываемым удовольствием наблюдаем, как он цветет", — сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова начался пожар — загорелся склад боеприпасов армии РФ, детонация продолжается.
Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и хотят эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов.