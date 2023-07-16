«Пороховая бочка». Одно попадание ВСУ способно смести полгорода — Березовец о военных целях в Севастополе 16 июля, 16:24 NV Премиум Российские моряки в оккупированном Севастополе, Крым, 6 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Политтехнолог и офицер ВСУ из бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец в эфире Radio NV рассказал, по каким объектам вблизи Севастополя, кроме Черноморского флота РФ, могут бить Вооруженные силы Украины

«Там есть много военных объектов, которые могут стать объектами поражения. Это и Стрелецкая бухта, в которой расположены остатки (именно так должны говорить, ошметки) Черноморского флота Российской Федерации. Потому что значительная часть боевых кораблей находится или в море — далеко за диапазоном поражения украинскими противокарабельными ракетами, или вообще переведена на территорию Российской Федерации», — отметил Березовец.

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К тому же, по его словам, в Севастополе расположены самые мощные в Крыму системы ПВО, которые защищают Черноморский флот.