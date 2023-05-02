Последствия взрыва на нефтебазе в Севастополе показали на спутниковых снимках 2 мая, 19:47 Резервуары с нефтепродуктами для ЧФ РФ горят под Севастополем, 29 апреля 2023 года (Фото:«Governor» of Sevastopol Mikhail Razvozhaev via Telegram / Handout via REUTERS)

Программа расследований Схемы опубликовала спутниковые снимки нефтебазы в оккупированном Севастополе после мощного взрыва. Нефтебаза расположена между Казачьей и Камышовой бухтами.

Как сообщают Схемы в Telegram, на спутниковых фото Planet Labs зафиксированы несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранились нефтепродукты.



Журналист Схем Кирилл Овсяный написал в Twitter, что, судя по снимкам, уничтожено около десяти резервуаров.



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Инфографика: Схеми

Инфографика: Схеми

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.



Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.



По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.

