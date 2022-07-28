Не только HIMARS. Восемь современных видов вооружений, которые недавно получили или надеются получить ВСУ — инфографика 28 июля, 10:54 Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня MARS-II (на фото) (Фото:kmweg.de)

Все новые и новые образцы западной техники усиливают возможности Вооруженных сил Украины. В своей инфографике НВ рассказывает о восьми видах вооружений, которые с недавних пор используют ВСУ— либо надеются получить их в будущем.

Среди этой техники есть самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и зенитно-ракетные комплексы, которые уже помогают украинским защитниками бить врага; обещанные Украине, но пока лишь ожидаемые системы ПВО; и западная авиация, переговоры о поставках которой Украина только ведет.

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Уже в строю и помогают ВСУ:

Германия уже передала Украине 3 из 15 обещанных самоходных артиллерийских установок Гепард, которые также называют зенитными танками.

Они предназначены для поражения разнообразных воздушных целей — от самолетов до дронов. Немецкая САУ оборудована двумя 35-мм пушками Oerlikon KDA, каждая может произвести по 550 выстрелов в минуту. В боекомплекте Gepard 680 снарядов: 640 для воздушных целей, 40 — для наземных.

Инфографика: НВ

Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня MARS-II. Установка имеет два контейнера по шесть ракет, все 12 можно выпустить менее чем за минуту. Производит РСЗО MARS-II немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann. Система находится на вооружении с 1990 года.

Максимальная скорость MARS-II — 65 км/ч, вес — 26,6 т, запас хода — 480 км. В системе может разместиться экипаж из трех человек: командир, водитель и наводчик.

Инфографика: НВ

На сегодня США в целом передали Украине уже 12 установок HIMARS и анонсировали передачу еще четырех систем. С начала июля эти реактивные системы залпового огня оказали заметное влияние на ход войны в Украине, поскольку позволяют ВСУ наносить точные удары по вражеским тыловым командным штабам, складам боеприпасов и топлива, сосредоточениям живой силы оккупантов.

Главная сила этой РСЗО — в высокоточности, скорострельности и высокой мобильности. Круговое вероятное отклонение американских HIMARS составляет всего 5 метров, поскольку они используют ракеты с GPS-наведением.

Перезаряжание HIMARS занимает до 10 минут — за счет того, что военным не нужно вручную загружать каждую ракету в систему, поскольку она использует заранее подготовленные ракетные блоки (по шесть ракет в каждом).



Инфографика: НВ

На фронт в Украину уже прибыли первые шесть британских зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM, которые «видят» вражеские цели на расстоянии до 18 км.

В ОК Юг рассказали, что британские ЗРК называют «невидимыми», потому что они могут наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, благодаря чему незаметны для бортовых датчиков, стоящих на российских вертолетах и самолетах.

Инфографика: НВ

Украина ждет поставок либо ведет переговоры о них:

США обещают поставить Украине две батареи ЗРК NASAMS, которые могут значительно повысить безопасность украинского воздушного пространства.

NASAMS — высокомобильная батарея зенитных ракет ПВО средней дальности с акцентом на операционную гибкость, которая производится с 1994 года Норвегией и США.

В состав батареи входят три огненных взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть. Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты батареи по разным целям, ее используют для защиты авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс эффективен против БПЛА, вертолетов, крылатых ракет и самолетов.

Инфографика: НВ

До конца года Германия пообещала поставить в Украину систему противовоздушной обороны IRIS-T — зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Пусковая установка IRIS-T SLM находится на вооружении с 2017 года. Производит ее немецкая компания Diehl Defence. Устанавливается ЗРК преимущественно на шасси MAN, но возможны и другие варианты военных грузовиков. В установке 8 ракет IRIS-T SL, а радиус поражения составляет 360 градусов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пояснял, что одна такая система может защитить крупный город.

Инфографика: НВ

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио НВ недавно подтвердил, что Украина прилагает усилия, чтобы получить американские истребители F-16.

«На всех ступенях власти ведутся переговоры с нашими партнерами по реализации всего — прежде всего, это противовоздушная оборона. Обучение пилотов и получение авиационных платформ (самолеты F-15, F-16 или F-18) — это уже будут решать, возможно, в более закрытых кругах», — рассказал Игнат. В СМИ регулярно обсуждают информацию о том, что США предположительно готовы обучать украинских пилотов летать на F-16.

F-16 — самый массовый самолет четвертого поколения. Всего было произведено более 4,6 тысяч единиц этого истребителя. Существует около 10 его модификаций.

Максимальная скорость самолета составляет 2410 км/ч, а боевой радиус — 550 км. Истребитель оборудован 20-мм пушкой М61А1 Vulcan и имеет девять точек подвески. Масса подвесных элементов — 7700 кг.

Инфографика: НВ

О том, что США гипотетически могли бы передать Украине американские штурмовики А-10 Thunderbolt (Warthog или «Бородавочник»), недавно заявил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кэнделл. По его словам, такой вариант помощи Киеву не исключен, если США откажутся от их эксплуатации.

Производством штурмовика занимается компания Fairchild Aircraft. На вооружении A-10 Thunderbolt с 1977 года. Максимальная скорость самолета — 706 км/ч, а боевой радиус — 460 км. Стоимость одного бронированного штурмовика составляет $18,8 млн.

Самолет оборудован 30-миллиметровой семиствольной авиационной пушкой системы Гатлинга GAU-8 Avenger. Весь боезапас в 1350 снарядов пилот может использовать менее чем за минуту. В секунду пушка может выпустить 65−70 снарядов. Продолжительность огня ограничена одно- или двухсекундным залпом для избежания перегрева стволов и перерасхода патронов.

У самолета 11 точек подвески. На них могут крепиться разные ракеты или бомбы. Однако общая масса подвесных элементов не может превышать 7200 кг.

Инфографика: НВ

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