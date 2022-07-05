Часть поддержки США. Основные факты о ЗРК NASAMS, который помогает защищать воздушное пространство Украины — инфографика НВ

5 июля, 17:42
США находятся в процессе завершения работы над пакетом помощи для Украины (Фото:ukrmilitary.com)

США находятся в процессе завершения работы над пакетом помощи для Украины (Фото:ukrmilitary.com)

Недавно США объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму $820 млн. В него вошли две батареи ЗРК NASAMS, которые могут значительно повысить безопасность украинского воздушного пространства. Об особенностях работы комплекса НВ рассказывает в информографике.

NASAMS — высокомобильная батарея зенитных ракет ПВО средней дальности с акцентом на операционную гибкость, которая производится с 1994 года Норвегией и США.

Инфографика НВ

Фото: Инфографика НВ

В состав батареи входят три огненных взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.

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Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты батареи по разным целям, ее используют для защиты авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс эффективен против БПЛА, вертолетов, крылатых ракет и самолетов.

NASAMS в цифрах:

  • Максимальная дальность поражения — 25−50 км
  • Максимальная высота поражения — 15−25 км
  • Максимальная скорость ракеты — 4900 км/ч
  • Стоимость одной батареи — около $65 млн

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, комплексы NASAMS увеличивают украинские возможности защиты земли и неба.

Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Инфографика Военная помощь ПВО ЗРК Инфографика НВ Война России против Украины NASAMS

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