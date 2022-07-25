«Продолжим бить зло очень сильно». Ермак показал отправку в Украину новых HIMARS и дронов-камикадзе 25 июля, 23:29 Украина получит от США дополнительные РСЗО HIMARS (Фото:Андрей Ермак/Twitter)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии отправки в Украину очередной партии вооружения из США.

В новую партию военной помощи входят дополнительные РСЗО HIMARS и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

«Когда имеешь дело с подлым русским злом, бить его нужно очень сильно. Больше HIMARS и дронов Phoenix Ghost уже направляются в Украину. Мы продолжим бить зло очень сильно», — заявил Ермак.

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22 июля президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму до $175 миллионов.

При этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 22 июля, анонсировал пакеты помощи для Украины на сумму $270 миллионов.

По его словам, США передадут Украине:

4 системы HIMARS;

36 тысяч артиллерийских снарядов;

3 тысячи противотанковых систем;

580 беспилотников Phoenix Ghost;

запчасти и другое оборудование.

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