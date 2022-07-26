Тремя Гепардами Путина не победить. Германия признала газовый шантаж РФ и винит Москву в «вероломной игре» — обзор немецких СМИ 26 июля, 13:03 Сюжет Эксклюзив НВ Трубы первой ветки газопровода Северный поток с немецкой стороны (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo)

Россия нанесла новый удар в газовой войне против Европы, заявив, что c 27 июля прокачка газа по Северному потоку сократится до 20% от его мощности.

Такое заявление Газпром сделал 25 июля, обсновав новое сокращение поставок тем, что еще одна из турбин газопровода якобы требует планового ремонта.

Более месяца назад Газпром уже сократил поставки до 40% мощности Северного потока, что значительно снизило объемы закачки газа в европейские газовые хранилища, особенно в Германии (газопровод берет начало в российском Выборге и выходит на сушу в окрестностях немецкого Грайфсвальда). А с 11 по 21 июля Россия и вовсе останавливала газопровод для ремонтных работ. Тогда Газпром объяснял все эти проблемы необходимостью вернуть находившуюся на ремонте в Канаде турбину газопровода, которая «застряла» там из-за антироссийских санкций.

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Под давлением Германии правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить в ФРГ турбину для Северного потока — чтобы уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки газа после плановых технических работ. Однако Газпром выдвинул новые претензии: немецкая компания Siemens, призводитель турбины, не может ввезти ее в РФ, поскольку Газпром де-факто требует документальных гарантий об отмене санкций против подобного оборудования. А теперь российский газовый монополист объявил об остановке «на ремонт» и второй турбины.

«Кризис, созданный Россией, бьет по всему миру, и никому не удастся остаться в стороне», — заявил президент Украины Владимир Зеленский реагируя на эти события. «Все это делается для того, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме», — заявил Зеленский, призывая государства Евросоюза усилить европейские санкции и «максимально разрывать торговые связи с Россией».

Наибольшую волну срочных дискуссий новый удар Кремля спровоцировал в Германии, где теперь прямо обвиняют Москву в газовом шантаже.

26 июля ведущие немецкие СМИ цитируют заявление министра экономики Роберт Хабека, который в интервью ARD Tagesthemen дал резкие оценки действиям России. Волокиту с турбинами и новое заявление Газпрома о необходимости очередного «планового ремонта» Хабек назвал «фарсовыми историями», которые попросту не соответствуют действительности. Немецкий министр посетовал на то, что Москве «даже не хватило духу [прямо] сказать, что мы находимся в состоянии экономической войны», тогда как на деле Россия «нарушает контракты и обвиняет в этом других».

Роберт Хабек также обвинил Владимира Путина в «вероломной игре». По мнению министра экономики ФРГ, стратегия хозяина Кремля очевидна: «Он пытается ослабить огромную поддержку Украины и вбить клин в наше общество. В свою очередь, это подпитывает неопределенность и приводит к росту цен. Мы противопоставляем этому единство и целенаправленные действия. Мы принимаем меры предосторожности, чтобы пережить нынешнюю зиму», — заверил немецкий министр.

Главной из таких мер должен стать чрезвычайный план по сокращению потребления газа, срочно предложенный Еврокомиссией. План должны утвердить 26 июля на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе. Документ предусматривает добровольное сокращение национального потребления газа в странах ЕС на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Кроме того, предполагается возможность объявления режима тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок, пишет DW.

Также планируется установить обязательные целевые показатели по экономии потребления газа. Это предложение должны одобрить как минимум 15 из 27 стран ЕС, население которых совокупно составляет не менее 65% от общей численности населения ЕС.

Тем временем в Германии в очередной раз анализируют, что привело страну к столь высокой зависимости от российского газа и как теперь противостоять энергетической войне РФ.

НВ собрал выдержки из свежих материалов немецкой прессы по теме.

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Süddeutsche Zeitung пишет о том, что «война нервов» из-за поставок газа в Германию достигает апогея, при этом немецкое правительство считает «надуманными» причины, которыми Газпром объясняет снижение объема прокачки. Издание констатирует, что Россия «значительно обостряет экономический конфликт с Германией», объявив о намерении использовать лишь 20% мощности 1200-километровой трубы Северного потока якобы из-за ремонта турбины. «Федеральное правительство считает причины мнимыми и подозревает попытку шантажа», — пишет издание.

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