САУ Gepard в Украине. Главные факты о немецкой зенитной системе, которую уже используют ВСУ — инфографика НВ 27 июля, 07:40 Немецкая САУ Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия передала Украине первые зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, предназначенные для поражения разнообразных воздушных целей — от самолетов до дронов.



Немецкая артиллерийская установка оборудована двумя 35-мм пушками Oerlikon KDA, каждая может произвести по 550 выстрелов в минуту. В боекомплекте Gepard 680 снарядов: 640 для воздушных целей, 40 — для наземных.

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Инфографика: НВ

Зенитная система имеет гироскоп и разнообразные датчики, благодаря которым система управления огнем учитывает наклон машины, атмосферное давление, температуру, влажность воздуха, скорость и направление ветра.

САУ оборудована смотровой радиолокационной станцией для поиска целей, способной заметить даже небольшой беспилотник на расстоянии до 15 км.

Gepard в числах:

— максимальная скорость 65 км/ч



— вес 47,5 т



— дальность движения 550 км



— мощность двигателя 830 к/с

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