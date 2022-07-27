12 ракет меньше чем за минуту. Что известно об РСЗО MARS-II, которые Германия уже передала Украине — инфографика НВ 27 июля, 15:05 РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

Германия передала Украине первые реактивные системы залпового огня MARS-II. Установка имеет два контейнера по шесть ракет, все 12 можно выпустить менее чем за минуту.

Производит РСЗО MARS-II немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann. Система находится на вооружении с 1990 года.

Максимальная скорость MARS-II — 65 км/ч, вес — 26,6 т, запас хода — 480 км. В системе может разместиться экипаж из трех человек: командир, водитель и наводчик.

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РСЗО оборудована гусеничным шасси американской боевой машины пехоты м2 Bradley и новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), благодаря чему может использовать различные типы ракет: GMLRS, M31, M31A1, M32, AT2.

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