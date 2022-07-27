12 ракет меньше чем за минуту. Что известно об РСЗО MARS-II, которые Германия уже передала Украине — инфографика НВ

27 июля, 15:05
РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

Германия передала Украине первые реактивные системы залпового огня MARS-II. Установка имеет два контейнера по шесть ракет, все 12 можно выпустить менее чем за минуту.

Производит РСЗО MARS-II немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann. Система находится на вооружении с 1990 года.

Максимальная скорость MARS-II — 65 км/ч, вес — 26,6 т, запас хода — 480 км. В системе может разместиться экипаж из трех человек: командир, водитель и наводчик.

Видео дня

РСЗО оборудована гусеничным шасси американской боевой машины пехоты м2 Bradley и новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), благодаря чему может использовать различные типы ракет: GMLRS, M31, M31A1, M32, AT2.

https://www.youtube.com/embed/XKpSXs1u6Os
Читайте также:
САУ Gepard в Украине. Главные факты о немецкой зенитной системе, которую уже используют ВСУ — инфографика НВ
Редактор: Карина Пасечник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь РСЗО Инфографика НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Тузов
Политический обозреватель, ведущий Радио НВ
Путин готовится к новой войне

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

27 июля, 13:46
Мнения
Ocean Plaza больше не работает (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
Первый шаг к национализации? /
Почему закрылся ТРЦ Ocean Plaza — война, арест, российские владельцы
27 июля, 10:20
Ритейл/Недвижимость
Лучшие б/у кабриолеты (Фото:СС)
С ветерком /
Пять лучших б/у кабриолетов до $8000 тыс.
27 июля, 07:07
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X